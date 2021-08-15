حاول والدها وشقيقها التوأم إنقاذها فغرقت بين أيديهما بشاطئ عجيبة

لم يدخر والد «هدير» وشقيقها التوأم جهداً في إنقاذها فور شعورهما بتعرضها للغرق في البحر خلال السباحة في شاطئ عجيبة، غرب مدينة مرسى مطروح، مما تسبب في إصابتهما وتعرضهما للغرق معها خلال محاولة إنقاذها، إلا أنهما لم يتمكنا من إنقاذها لتغرق بين أيديهما، وتلفظ أنفاسها الأخيرة، لتنلقهم سيارات الإسعاف من الشاطئ إلى مستشفى مطروح العام، ليدخل والدها العناية المركزة في حالة سيئة، وتم وضع شقيقها تحت الملاحظة بقسم الطوارئ.

نقل 3 من أسرة واحدة المستشفى بحادث غرق بشاطئ عجيبة

واستقبل مستشفى مرسى مطروح العام كلاً من «علاء عبد الله عبد الحميد»، 59 سنة، من القاهرة، حالته العامة سيئة، بعد تعرضه للغرق في شاطئ عجيبة، وابنته «هدير علاء عبد الله»، 18 سنة، التي وصلت المستشفى جثة هامدة، ولا يوجد بها أي علامات حيوية، ووضعت في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، إضافة إلى ابنه الثانى «محمد علاء عبد الله»، 18 سنة، الشقيق التوأم للمتوفية، وحالته العامة متوسطة، حيث يخضع للعلاج بالمستشفى.

الأب وابنه أصيبا أثناء محاولة إنقاذ ابنته في شاطئ عجيبة

لحظات الموت قاربت 10 دقائق، جرت خلالها محاولات مستمرة من الأب «علاء»، وابنه «محمد»، داخل شاطئ عجيبة لإنقاذ «هدير»، الفتاه الجامعية التي غرقت في لمح البصر، بسبب ارتفاع الأمواج، ووجود سحب في المياه، في الشاطئ المفتوح على البحر الكبير، واقتربا منها إلا أن البحر ابتلعها بعد أن شربت كمية كبيرة من المياه، ليتعرضا هما أيضاً للغرق، ليسارع المنقذين بانتشال الثلاثة، إلا أن الفتاة لفظت أنفاسها، بينما تم نقل الأب والابن لمستشفى مطروح العام في حالة صعبة، بينما جرى نقل جثة الابنة إلى ثلاجة حفظ الموتى المستشفى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.