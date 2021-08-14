أول الثانوية الأزهرية بالشرقية: «سألتحق بالطب ومجدي يعقوب قدوتي»

عبر «محمود السيد محمود عبد الفتاح راضي»، الحاصل على المركز الأول بالثانوية الأزهرية في محافظة الشرقية، عن سعادته لحصوله على المركز الأول وتفوقه، الذي وضع قدميه على طريق تحقيق حلمه في الالتحاق بكلية الطب.

وقال «محمود»، في تصريح لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، بعد إبلاغه بحصوله على المركز الأول في محافظة الشرقية، إنه يعتزم الالتحاق بكلية الطب البشري، مشيراً إلى أن قدوته في الحياة هو والده، وفي مجال الطب الدكتور مجدي يعقوب.

وأوضح أنه كان يحرص على مذاكرة دروسه أولاً بأول، وكان يخصص عدداً من الساعات للمذاكره في اليوم الواحد، تتراوح بين 6 و8 ساعات، لافتاً إلى أنه كان يأخذ دروساً خصوصية في بعض المواد الدراسية.

وفي السياق نفسه، قال والده «السيد محمود عبد الفتاح راضي»، معلم لغة عربية، إنه علم بحصول ابنه على المركز الأول من خلال اتصال هاتفي تلقاه من شيخ الأزهر، وتابع بقوله: «اتصل بي شيخ الأزهر، وأخبرني بحصول ابني على المركز الأول، مكنتش مصدق، وطلبت منه أن يكرر الاسم مرة أخرى، فكرره، وذكر محل الإقامة، وأعرب عن شكره لابني والأسرة».

وأضاف الأب قائلاً: «ابني محمود متفوق منذ صغره، ففي المرحلة الابتدائية والإعدادية كان يحصد المركز الأول»، مشيراً إلى أن ابنتيه كانتا أيضاً ضمن المتفوقين، وهما «مريم»، التي كان ترتيبها السابع على مستوى إدارة بلبييس التعليمية في الثانوية العامة، والتحقت بكلية العلوم، وكذلك ابنته «أسماء» وهي متفوقة في دراستها أيضاً.