مستشار الرئيس: زيادة إصابات كورونا لا تعني موجة رابعة.. بس ده وارد جدا

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، «وكل يوم تكون الزيادة أكثر من اليوم الذي سبقه»، لافتا إلى أن الزيادة ليست كبيرة لكنها متزايدة «يعني كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي.

لا يمكن القول إن مصر دخلت في الموجة الرابعة

وأضاف «تاج الدين»، أنه لا يمكن القول إن مصر دخلت في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، ويمكن القول إن هناك نشاطا نسبيا في زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس خلال هذه الفترة، مؤكدا أن أرقام الإصابات الرسمية زادت 3 أضعاف الشهر الماضي، «كنا بنشوف 30 حالة إصابة في اليوم، دلوقتي بقوا 90 حالة»، موضحًا أنه أعداد الإصابات إذا استمرت في الزيادة من الممكن أن ندخل في موجة رابعة من كورونا.

هناك زيادة في حالات الإصابة بالفيروس عالميا أكثر من مصر

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك زيادة في حالات الإصابة بالفيروس عالميا أكثر من مصر بكثير، «المرض موجود، والحالات مرصودة، الاحتياط ضروري، احتمال كبير يحصل موجة رابعة، الزيادة في عدد الحالات العالمية كبير جدًا سواء في الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمكسيك، فيه زيادة كبيرة زيادة بالآلاف، وفي بلاد كتير في منطقة الشرق الأوسط بها زيادة في أعداد الإصابات».

وتابع: «ما زال الوباء العالمي في مرحلة حرجة نظرا للنشاط الجديد في هذه البلاد، والسلالات الجديدة اللي أصبحت منتشرة في العالم».