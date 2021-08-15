إزالة 106 عقارات في عشوائيات «أبو قرن» وتسكين 266 أسرة بمشروع «معا»

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال الإزالة في عزبة أبو قرن التابعة لحي مصر القديمة، مؤكدة أنه جرى الانتهاء من إزالة 106 عقارات ونقل وتسكين 266 أسرة بمشروع «معا» بحي السلام، مشيرة إلى وجود قرابة 4756 أسرة مستحقة، جار نقلهم تباعا فور الإخلاء وقبل أعمال الهدم الجارية دون توقف على مدار الأيام المقبلة، لافتة إلى أن سكان عزبة أبو قرن، يجري تسليمهم وحدات مجهزة بالكامل داخل مشروع «معا»، تحتوي على غرفة نوم وأنتريه ومطبخ وحمام وأجهزة كهربائية، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة.

وحدات مجهزة لاستيعاب سكان العشوائيات

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن ملف إزالة العشوائيات وتغيير حياة المواطنين على رأس الأولويات، مؤكدة خلال جولتها بمنطقة عزبة أبو قرن، أنه تجري متابعة أعمال الإزالة بالمناطق العشوائية بشكل ميداني لمتابعة أعمال الإخلاء ونقل الأسر وإزالة العقارات، فضلا عن التواصل المباشر مع المواطنين وفحص المستندات الخاصة بهم بحضور اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، للاطمئنان على انتظام عملية الإخلاء وتسكين المواطنين بشكل منظم وآمن وإزالة أي عراقيل بهدف تغيير حياة المواطنين للأفضل وتوفير حياة كريمة للأسر وانتشالهم من بؤر العشوائيات وتسليمهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان التي توفرها الدولة للقضاء على العشوائيات.

وأوضحت ان مشروع «معا» وغيره من مشروعات الإسكان البديل، بها كل الخدمات والمرافق والمدارس والوحدات الصحية والمساحات الخضراء والملاعب ومراكز الشباب ومنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، وغيرها من الأنشطة لخدمة المواطنين.

المحافظة توفر سيارات مجانية لنقل الأسر للوحدات الجديدة

وأشارت إلى أن منطقة أبو قرن الجارية إزالتها حاليا تعد من أصعب المناطق العشوائية غير الآمنة باعتبارها من أكبر وأصعب المناطق العشوائية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالتها ونقل سكانها لمساكن حضارية، مع توفير سيارات من المحافظة لنقلهم إلى الوحدات الجديدة مجانا، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين ومراعاة احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.