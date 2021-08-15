2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «دمياط» و «الدخيلة» في يوليو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى الإفراج عن مشمول 10 آلاف و520 شهادة جمركية واردة بجمارك مينائي دمياط والدخيلة لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل (القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات)، خلال شهر يوليو الماضي.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك دمياط والدخيلة، بلغت 349 مليونًا و730 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و743 مليونًا و646 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «دمياط» و«الدخيلة»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و133 بيانًا جمركيًا خلال شهر يوليو الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل (الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل)، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و410 ملايين و390 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 17 مليونًا و133 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك مينائي دمياط والدخيلة، خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو 2 مليار و502 مليون و73 ألف جنيه.