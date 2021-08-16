فيروس يصيب أطفال في الإسكندرية.. وطبيبة: بسبب المصايف والحضانات

اكتظت عيادات الأطفال في الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية، بعدد كبير من الأطفال أقل من 5 سنوات، يعانون من ظهور حبيبات حمراء على الجلد شبيهة بمرض الجديري المائي، وعقب إخضاعهم لعمليات الفحص تبين أنه مرض آخر.

وتقول الدكتورة إيريني نبيل، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة وعلاج حساسية صدر الأطفال في الإسكندرية، إن الأيام الأخيرة شهدت تردد الاباء على عيادات الأطفال لإصابتهم بفيروس يسمى «متلازمة الفم والقدم واليدين Hand Foot Mouth Syndrome»، والذي يسببه فيروس يدعى «coxsackievirus».

أعراض مرض متلازمة الفم والقدم واليدين على الأطفال

وأضافت لـ«الوطن»، أن أعراض مرض متلازمة الفم والقدم واليدين تبدأ بإرتفاع شديد بالحرارة لمدة يومين أو 3 أيام وبعدها تنخفض درجة الحرارة ويبدأ ظهور طفح جلدى فى شكل حبوب «شبيهة بالجديرى» فقط فى اليدين وباطن القدمين والفم، وأشارت إلى إمكانية ظهور قرح بالفم تتسبب فى امتناع الطفل عن تناول الطعام.

الحضانات والمصايف سبب عدوى متلازمة الفم والقدم واليدين بين الأطفال

وكشفت أخصائي طب الأطفال، أن انتشار عدوى متلازمة الفم والقدم واليدين بين الأطفال في الوقت الجاري نتيجة التزاحم في الحضانات والمصايف التي أدت لانتشار عدوى، حيث أن العدوى تنتقل عن طريق النفس والرزاز والكحة والافرازات الأنفية خاصة بين الأطفال أقل من 5 سنوات، مؤكدة أنه يلزم عزل الطفل المصاب مدة لا تقل عن 5 أيام.

أخطاء في تعامل الأهالي مع مرض متلازمة الفم والقدم واليدين للأطفال

وأوضحت أن هناك بعض الأخطاء في تعامل الأهالي مع مرض متلازمة الفم والقدم واليدين للأطفال، حيث يظنه البعض أنه جديري مائي إلا أن حالات الجديرى يكون الطفح الجلدى فيها ظاهر في أماكن أخرى.

وأشارت إلى أن مرض متلازمة الفم والقدم واليدين للأطفال يعد دور فيروسى وليس بكتيرى وبالتالى لا داعي لاستخدام المضاد الحيوى الذي من الممكن أن يزيد من شدة الإصابة، مشددة على منع استخدام الاسبرين للأطفال حتى لا تزداد الحالة سوءاً.

علاج مرض متلازمة الفم والقدم واليدين للأطفال

وأوضحت أن علاج مرض متلازمة الفم والقدم واليدين للأطفال يمكن أن ينتهى بدون علاج خلال من 5 إلى 7 أيام فقط باستخدام خوافض الحرارة فى حالة الإصابة البسيطه، إلا أنه فى بعض الحالات قد نحتاج لاستخدام مضاد فيروسي مادة «Acyclovir» لمدة 5 إلى 7 أيام للقضاء على الفيروس، مشددة على منع استخدام المضاد الحيوى واللجوء لطبيب الأطفال.

من جهته أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن المدينة الساحلية تضم مستشفيات متخصصة في علاج الأطفال على غرار مستشفيات «وينجت وفوزي معاذ والانفوشي والشاطبي والطلبة»، وغيرها، لافتاً إلى وجود أطباء أطفال في كافة المستشفيات الحكومية لتشخيص حالة الأطفال المصابين بذلك المرض في الإسكندرية.