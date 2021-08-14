بعد «المعهد الديني».. سكندريون يطالبون بإزالة أسواق «القاهرة وباكوس»

لم تكن استعادة شارع «المعهد الديني» بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، من سيطرة الباعة الجائلين والبلطجية الذين يفرضون عليهم الإتاوات، مجرد حدث عادي لدى أبناء المدينة الساحلية، بل كان الحجر الذي يأمل أن يبني عليه محافظ الإسكندرية على خطته في استعادة الشوارع الكبرى من أيادي الباعة الجائلين، الذين حولوها إلى أسواق عشوائية.

فبمجرد نشر محافظة الإسكندرية لبث مباشر، للحملة المكبرة التي قادها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع «المعهد الديني»، كثرت التعليقات عن ضرورة السير بذلك الأمر على عدد من الشوارع الكبرى، التي تحولت إلى أسواق عشوائية، لعل أبرز المطالبات كانت حول شارع «القاهرة» بمنطقة سيدي بشر، وشارع «باكوس».

بلطجة وكورونا في سوقي «القاهرة وباكوس» بالإسكندرية

المواطنون اشتكوا من تحول أجمل وأكبر شوارع المدينة الساحلية المتمثلة في شارعي «القاهرة» و«باكوس» إلى أسواق عشوائية، يسيطر عليها البلطجية والباعة الجائلون، مما يسبب مصدر إزعاج، عبر استخدام مكبرات الصوت، ناهيك عن الازدحام الذي يساعد على نشر فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عمليات البلطجة، التي يمارسها البعض على السكان في كلا الشارعين.

سكان شارع القاهرة: الباعة يعودون بعد انتهاء الحملات

اشتكى «هندي السيد»، أحد سكان شارع «القاهرة»، من ممارسة البلطجة من قبل الباعة الجائلين، بل وأصحاب المحلات، الذين يفرشون منتجاتهم حتى منتصف الشارع، حيث يعيقون حركة السيارات والمواطنين.

وأضاف «السيد» قائلاً لـ«الوطن»، إن محافظ الإسكندرية أرسل عدداً من الحملات إلى الشارع، إلا أنه بمجرد ما يتم الانتهاء منها، يعود الوضع كما كان، مطالبا بوجود نقطة ثابتة على غرار ما تم فعله في شارع «المعهد الديني».

أهالى منطقة باكوس: سوق عشوائي وفرض السيطرة على الشارع

وعلى نفس النهج، يعاني أهالي منطقة باكوس، حيث طالب «علي فخري»، أحد سكان المنطقة، بضرورة وجود حملات إزالة، وعدم ترك الباعة الجائلين يتلاعبون بالسكان في الشوارع، حيث يسيطرون على المنطقة، ويعيقون مرور السيارات والمواطنين، ويباشرون كافة أنواع البلطجة عليهم.

مخطط للتعامل مع الأسواق العشوائية المخالفة في الإسكندرية

من جهته، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه يجري وضع مخطط وتصور شامل للتعامل مع الأسواق العشوائية المخالفة، والتصدي لجميع المخالفات والتعديات التي يعاني منها المواطنون، وذلك ضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية.