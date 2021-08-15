ضبط حالتي غش في ثاني أيام امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية

أدى اليوم 79222 طالبا/ طالبة امتحانات الدبلومات الفنية بكل أنواعها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020 - 2021، في 436 لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في 43 مادة امتحانية.

وأوضح الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس عام الامتحان أنَّ غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات، حيث تمّ رصد حالتي غش عن طريق الهاتف المحمول في محافظات القليوبية - المنوفية، وتمّ ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نائب وزير التعليم: الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إنَّ الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان

وأضاف أنَّه تمّ تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكّد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.