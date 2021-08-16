طريقة الحصول على بدل فائد لبطاقة التموين من خلال التليفون المحمول

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي تسهيل مختلف الخدمات التي تقدمها للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، وذلك تسهيلا عليهم من مشقة الزحام وحفاظا عليهم من تفشي فيروس كورونا المستجد، لذلك تقدم لهم الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية، أو من خلال موقع دعم مصر، حيث يقوم طالب الخدمة بالدخول عبر الموقع من خلال الإنترنت ويقوم بطلب الخدمة المطلوبة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم باستحداث الخدمات وتطويرها لكي يستطيع المواطن العادي التعامل مع الإنترنت، وأن يقوم بطلب الخدمة الخاصة به عن طريق بوابة مصر الرقمية، ودون الذهاب إلى مكاتب التموين وتحمل مشقة الزحمة، مضيفا أن الوزارة استحدثت طلب الخدمة التموينية عن طريق التليفون المحمول.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن المواطن حامل البطاقة التموينية يستطيع الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال التليفون المحمول ويختار الخدمة التموينية الراغب في طلبها ثم يقوم بملئ البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح ودقيق ودون خطأ في البيانات.

وأكد المصدر أنه في حالة الخطأ في البيانات الشخصية أو الأوراق المطلوبة من المواطن حامل البطاقة التموينية، فإنه سوف يساءل قانونيا لأنه يوقع إقرارا في نهاية البيانات أن كل البيانات المطلوبة صحيحة ووفقا للأوراق الرسمية.

وأوضح المصدر أن الخدمات التموينية يستطيع المواطن الحصول عليها من خلال التليفون المحمول، لكن لابد وأن يكون التليفون له خاصية الإنترنت، مشيرا إلى أن هناك بعض الخدمات التموينية تتطلب أوراقا معينة، مثل طلب استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية، الأمر الذي يجعل المواطن يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة التابع له بفقدان البطاقة التموينية وذلك لإيقاف البطاقة القديمة ويتم إرفاق محضر الشرطة ضمن الأوراق المطلوبة عن طريق بوابة مصر الرقمية.