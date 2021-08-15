بالأسماء.. إصابة 5 في تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

أصيب 5 مواطنين،منذ قليل، بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث ارتطام سيارة ملاكي بسيارة أجرة على طريق «مطروح -الإسكندرية»، الساحلي الدولي في الساحل الشمالي أمام قرية «سلسبيل» في اتجاه مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات حادث الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي المصابين الخمسة فور وقوع الحادث وهم: حمد سعد حجاج 28 سنة من بولين كفر الدوار البحيرة، مصاب بجرح بالجبهة طوله حوالى 2 سم، وسعد محمد عبد العزيز 24 سنة من البحيرة مصاب بكدمة بالكتف الأيسر، ومصطفى محمود عبد اللطيف الشاذلي 20 سنة من البحيرة مصاب بكدمة بمفصل الكتف الأيسر، وعبدالله رمضان امين حجاج 25 سنة، من البحيرة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود رمضان امين حجاج 33 سنة من البحيرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، والحالة العامة للمصابين مستقرة.

المباحث تفحص حادث الساحل الشمالي

اإنتقلت مباحث قسم شرطة العلمين وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي إلى موقع الحادث، وجاري الفحص والمعاينة للتعرف عن أسباب وملابسات وقوع الحادث، ورفع تقرير للنيابة العامة بالوضع وتولت النيابة التحقيق.