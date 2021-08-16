حظك اليوم برج القوس الاثنين 16-8-2021 مهنيا وعاطفيا

أكثر ما يكره مواليد برج القوس الروتين اليومي، فهم يفضلون الخروج والذهاب إلى الأماكن العامة والمفتوحة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

القمر في برجك يمنحك طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.