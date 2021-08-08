تفاصيل سقوط 3 مسجلين خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

خلال الفترة الأخيرة، بداية من شهر يوليو الماضي وحتى أمس السبت، تمكنت الأجهزة الأمنية من قتل ثلاثة من أخطر العناصر الإجرامية في دشنا ونجع حمادي ونقادة، الذين كانوا يشكلون خطرا، في تبادل إطلاق نار من الأمن.

مصرع أخطر مسجل خطر في نقادة بقنا

أمس السبت، في نقادة، لقى مسجل خطر سرقات واتجار فى الأسلحة والمخدرات، مصرعه، في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا بلاغا، بمصرع أحمد حسان، مسجل خطر سرقات، واتجار في الأسلحة النارية والمخدرات، ومقيم بقرية أسمنت بمركز نقادة.

وتبين أنه أثناء قيام قوة من الأمن العام والأمن المركزي بقيادة العقيد ياسر القطان رئيس فرع البحث الجنائي بقوص، بمداهمة وكر «أحمد حسان»، 31 سنة، مسجل خطر سرقات مقيم البحري قمولا، بمنطقة أسمنت، لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، قام المتهم بالمبادرة بإطلاق النار على القوات وحدث تبادل إطلاق النار حتى لقى المتهم مصرعه.

ويعد القتيل من أخطر العناصر الإجرامية بمركز نقادة وسبق اتهامه في عدد 15 قضية وصادر ضده أحكام فى 4 قضايا سرقة بالإكراه وقطع طريق وإتجار فى المسلحة والمخدرات وإصابة طفل عمره 7 سنوات بطلق ناري فى الكتف، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل مسجل خطر أحد أقارب خط الصعيد السابق

وفي يوليو، لقي أحد العناصر الإجرامية الخطرة بقنا مصرعه، وبحوزته سلاح نارى وذخائر، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في مساكن نجع حمادي .

وردت معلومات إلى مديرية أمن قنا وجود أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، يدعى «هشام عيضة»، أحد أقارب نشأت عيضة، خط الصعيد السابق، - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا، والسابق اتهامه فى 6 قضايا ما بين سرقة بالإكراه – قتل – مقاومة سلطات، ومحكوم عليه فيها بـ السجن، السجن المؤبد، الإعدام، مختبئا بإحدى الشقق السكنية المستأجرة، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، على الفور بادلته القوات بالمثل وتم السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى المشار إليه، وعُثر بجواره على بندقية آلية – 8 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

قتل صاحب فيديو بيع المخدرات على فيس بوك في دشنا

وفي يوليو الماضي، قتلت الأجهزة الامنية، «فرج أبو السعود أحمد محمد»، ومقيم بنجع الخطاطبة، بقرية السمطا بمركز دشنا، مسجل خطر إتجار فى المخدرات، صاحب فيديو بيع وترويج المخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكلامه فيه عن شائعات بقدرة الأفيون والحشيش على مقاومة فيروس كورونا، في تبادل إطلاق نار مع الشرطة.

وقامت قوات من الأمن العام والأمن المركزي بمداهمة الموقع المختبئ فيه المجرم، وفور شعوره باقتراب القوات بادر بإطلاق النار على القوات التى تبادلت معه إطلاق النار، حتى لقى مصرعه وضبط بحوزته 3 بنادق آلية، كما أصيب النقيب حسام عبدالتواب بقوات الأمن المركزى بطلق ناري.