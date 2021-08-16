تفاصيل مسابقة الوظائف الإشرافية بتعليم القليوبية: موجه أول مادة ونشاط

تواصل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استقبال المتقدمين لمسابقة الوظائف الإشرافية بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية المختلفة، والتي تستمر حتى 21 أغسطس الجاري، في وظيفة موجه أول مادة أو نشاط، ومن المقرر اختيار عدد 127 موجها من ضمن المتقدمين لسد العجز في كل التوجيهات والتخصصات.

«الوطن» تستعرض الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم لوظيفة موجه أول مادة أو نشاط بتعليم القليوبية والمهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة، والوضع الوظيفي لها، وسنوات الخبرة والمؤهل وبيانات الاتصال والتقدم لها ضمن خدماتها لقرائها علي مدار الساعة.

الوصف العام لوظيفة موجه أول مادة أو نشاط بتعليم القليوبية

تقع الوظيفة بديوان عام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية من المستوى الأول وتختص الوظيفة بالإشراف على موجهي التخصص أو النشاط التابع لهم، ويساعد في تنمية المهارات المهنية للموجهين والمعلمين أو الأخصائيين، وإعداد الخطط ومتابعتها وتقويمها وتوجيهها طبقا للسياسات واللوائح والمفاهيم الحديثة، وفي ضوء المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه في ضوء توفعات الاداء التي تحددها المعايير القومية للتعليم.

المهارات الأساسية لوظيفة موجه أول مادة أو نشاط بتعليم القليوبية

حددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المهارات الأساسية لوظيفة موجه أول مادة أو نشاط باجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لأحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

المهارات الفنية لوظيفة موجه أول بتعليم القليوبية

اشترط التقدم لوظيفة موجه أول مادة أو نشاط بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والإلمام التام بالقوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل، وأن يكون من شاغلي وظيغة معلم خبير فقط أو مايقابلها، وحاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة لشهادة إجازة التاهيل التربوي بتقدير مقبول فأعلى، ويتم التقدم إلى التوجيهات العموم للمواد والأنشطة والتنسيقات المختصة بديوان عام المديرية ببنها.

المستندات المطلوبة لوظيفة موجه أول بتعليم القليوبية

حددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المستندات المطلوبة لشغل موجه أول نشاط أو مادة كالتالي:

نموذج التقدم لشغل الوظيفة مرفق به صورة شخصية ملونه حديثة

سيرة ذاتية للمتقدم

أصل شهادة الصلاحية الصادرة من أكاديمية المعلمين بشرط أن تكون سارية وغير منتهية.

إفادة من الشئون القانونية بالمديرية بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية والجنائية.

بيان حالة إلكتروني حديث موضح فيه موقف الجزاءات حتى تاريخه ومعتمد.

بيان حالة وظيفية من واقع الملف من قسم الملفات متضمنا التاريخ الوظيفي للمتقدم.

تقرير الكفاية عن آخر عامين أو إفادة من قسم الملفات متضمنا التاريخ الوظيفي بتقرير الكفاية خلال عامين.

صورة معتمدة من قرار آخر ترقية مسكن عليها.

تقديم رؤية ومقترح للوظيفة المتقدم لها في ضوء مستحدثات تطوير العملية التعليمية

إقرار بقبول العمل بالوظيفة المتقدم لها بأي إدارة تعليمية في نطاق مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

إقرار من جهة العمل يفيد أن المذكور على رأس العمل حتى تاريخه.

يضاف إلي الملف صورة معتمدة طبق الأصل من أي شهادت تقدير أو دورات تدريبية.

إرفاق 10 نسخ ضوئية من نموذج التقدم للوظيفة والسيرة الذاتية للمتقدم والرؤية والمقترح للوظيفة المتقدم لها.