وزير السياحة يشارك في انطلاق فعاليات الدورة 29 لمهرجان القلعة للموسيقى

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس الأحد، في فعاليات افتتاح الدورة الـ 29 لمهرجان «قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء»، والذى أطلقت فعالياته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، من محكى القلعة بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وسط تطبيق متكامل للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

العناني: هناك تعاون مثمر مع وزارة الثقافة لتقديم الأنشطة الإبداعية فى المواقع الأثرية

وأعرب الدكتور العناني، عن سعادته بانطلاق المهرجان مرة أخرى بعد توقفه العام الماضي بسبب تداعيات كورونا، مشيرا إلى أن مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذا الحدث، يؤكد على التعاون المثمر مع وزارة الثقافة لتقديم الخدمات والأنشطة الإبداعية فى المواقع الأثرية، بما يساهم في إبراز الوجه الحضارى لمصر، ويعمل على جذب اهتمام المواطن إلى الفن والإبداع وتراثه الحضارى، ويساهم فى الارتقاء بالوعي السياحي والأثري والثقافي لدي المواطنين، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والثقافية، إلى جانب إثراء تجرية السائح في مصر نتيجة تعزيز الأجندة الثقافية والترفيهية الثرية والمتنوعة لمصر.

وثمن وزير السياحة، دور وزارة الثقافة فى تقديم خدماتها وأنشطتها بمختلف المحافظات، متمنيا للحضور مهرجانا سعيدا يتمتعون خلاله بالجمال والفن الراقي لبلادهم، ويتعرفوا من خلاله على آثار بلدهم.

وقام وزيرا السياحة والآثار والثقافة خلال فعاليات افتتاح المهرجان، بتكريم 11 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وآخرين شاركوا فى تحقيق نجاح المهرجان عبر دوراته المتتالية.

وحضر الافتتاح الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه بالنيابة عن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة، ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وأعضاء مجلس النواب.

واُستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني، ثم قدمت مجموعة موسيقى الحجرة، معزوفة الفصول الأربعة لفيفالدي، وكونشيرتو التشيللو لباخ، ثم عزف على آلة الريكوردر للفنان الشاب مدحت ممدوح بمجموعة من مؤلفاته، ثم الثنائي الموسيقي فؤاد ومنيب بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة الاحتفالي، بقيادة المايسترو جورج قلته، بمجموعة من إبداعاتهم الموسيقية.

ويحيي فعاليات الدورة الـ 29 من المهرجان مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى.