استشاري: تطعيم أعداد كبيرة بحلول سبتمبر قد يمنع موجة كورونا الرابعة

قال الدكتور أمجد حداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنَّ مصر تشهد زيادة بسيطة على مستوى الأعداد اليومية لإصابات فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنَّ الوضع الوبائي مطمئن إلى حد ما حتى الآن، لكنها طمأنة مشوبة بالحذر، وذلك بسبب الوضع الخارجي حول العالم، إذ أن هناك زيادات كبيرة جدا على مستوى الإصابات، كما وصل متحوّر دلتا إلى أكثر من 127 دولة على مستوى العالم مثل ليبيا والعراق ودولة الاحتلال الإسرائيلي وتونس، لافتًا إلى أنَّ تطعيم أعداد كبيرة من المواطنين بحلول شهر سبتمبر سيؤدي إلى منع الموجة الرابعة أو أن تكون قوية وخطيرة.

الأعراض بسيطة على المستوى الرسمي والعيادات

وأضاف «حداد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض عبر شاشة «ten»: «الأعراض بسيطة على المستوى الرسمي والعيادات، لكن يجب ألا تزيد، وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حتى لا نتعرض لموجة رابعة عنيفة».

شروط عدم التعرض لموجة رابعة عنيفة من كورونا

وتابع استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أنَّ الشرط الثاني لعدم التعرض لموجة رابعة عنيفة من فيروس كورونا هو الحصول على اللقاحات حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى توفير أكبر عدد من الجرعات في فترة زمنية وجيزة لمنع أي تحوّر وألا تكون الموجات –في حال تعرض البلاد لها- عنيفة.

وأوضح الاستشاري، أنَّ اللقاحات لا تمنع الإصابة بشكل كامل، لكنها تمنع المضاعفات الخطيرة بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أنَّ وزارة الصحة والسكان تكثف جهود التطعيمات بصورة كبيرة جدًا.