حالة من القلق تسيطر على أولياء الأمور والطلاب حاليا، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، خاصة بعد مرور عام دراسي شاق، اجتهد فيه الكثير من الطلاب في ظل ظروف استثنائية، ومن ناحية أخرى بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، تطبيق نظام تعليم جديد يعتمد على الفهم بعيدا عن الحفظ، من خلال امتحانات بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية، كما وفرت مجموعة من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على التدريب على نظام التعليم الجديد، لذا بدأ أولياء الأمور والطلاب البحث عن رابط سريع لنتيجة الثانوية العامة 2021.

رابط سريع لنتيجة الثانوية العامة 2021

ويجتهد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن رابط سريع لنتيجة الثانوية العامة 2021، وهو ما وفرته «الوطن» لقرائها، حيث يمكن الحصول على النتيجة من خلال كتابة الاسم رباعيا ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني والمحافظة والشعبة ورقم التليفون، وذلك عقب إعلان النتيجة رسميا في مؤتمر صحفي يعقد غدا الثلاثاء الموافق 17 أغسطس.

الإعلان عن رابط سريع لنتيجة الثانوية العامة 2021 خلال ساعات

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنّه سيتم الإعلان عن رابط سريع لنتيجة الثانوية العامة 2021، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقد غدا الثلاثاء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أنّه سيتم إعلان مؤشرات التنسيق للمرحلة الأولى للجامعات، نافيا ما يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 يتيح المجموع الكلي

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، يتيح للطلاب فرصة التعرف على درجاتهم في جميع المواد الدراسية ومجموعهم الكلي، مؤكدا ضرورة كتابة رقم الجلوس بطريق صحيحة عند الحصول على النتيجة، كما أنّ درجات الطلاب مطمئنة ومشابهة للأعوام الماضية.

وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حثّ خبراء تربويون، الطلاب وأولياء الأمور بالتفكير في كليات ذات تخصصات دقيقة تؤهل لسوق العمل، فيقول الدكتور عنتر عبدالعال، أستاذ التربية بجامعة سوهاج، إنّه لا يوجد ما يسمى بكليات القمة وكليات القاع.