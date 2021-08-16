خصصت «الوطن» لينك سريع لنتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك حرصًا منها على حصول جموع طلاب الثانوية العامة على نتائجهم بشكل سريع، إضافة إلى عدم تشتيتهم وراء المواقع الإلكترونية التي تضع روابط وهمية لنتيجة الثانوية العامة.

لينك سريع لنتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس: وصول النتائج للطلاب بدقة

لضمان دقة وصول النتائج بسرعة ويسر إلى الطلاب وأولياء أمورهم، دشنت «الوطن» لينك سريع لنتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقعها الإلكتروني، وهو رابط مجاني لا يتحمل القارئ أي تكاليف به، مثلما عهدت مؤسستنا الصحفية مع قرّائها دائمًا، حيث سيتمّ إعلان نتيجة الثانوية العامة بالدرجات والمجموع.

لينك سريع لنتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وتقدم «الوطن» لينك سريع لنتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، بحيث يمكن دخوله بكل سهولة ويسر، وحتى يستوعب كل الباحثين من الطلاب وأولياء أمورهم عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم مع ضمان عدم حدوث خلل فني أو تقني.

ويمكن للباحثين من الطلاب وأولياء أمورهم عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس حفظ رابط النتيجة عبر «الوطن»، حتى يستعدوا للحظة إعلان النتيجة.

لينك سريع لنتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس: استعدوا للحظة إعلان النتيجة

وتضع «الوطن» نصب أعينها ضرورة وأهمية تقديم خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 في شكل مجاني وحصري بكل مصداقية، وللحصول على نتيجة الثانوية العامة كاملة من خلال هذا الرابط.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، عن أن تقرير أوائل الثانوية العامة 2021 على مكتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للأعتماد، منوها إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات على نتائج الثانوية العامة عقب إعلان النتيجة بساعات، حتى يتمكن كل طالب من التظلم على نتيجته حال جاءت نتيجته الخاصة غير توقعه أو شعوره بوقوع عليه أي ظلم خلال أعمال التصحيح.