«التموين»: 2684 محلا شاركت بالأوكازيون حتى الآن.. والقاهرة في المقدمة

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، واصل ‏حملاته على المحال المشاركة في الأوكازيون للتأكد من جودة ‏السلع المعروضة، ووضع سعرين للسلعة الواحدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 378 محضرا للمحال المخالفة، من بينها محضر عدم إعلان، و271 محضر بدون ‏تصريح، و98 أوكازيون وهمي.

عدد المحال المشاركة في الأوكازيون

من جانبه، قال عبد المنعم خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة ‏الداخلي، إن القطاع ينسق جيدا مع ‏مديريات التموين لمتابعة المحال المشاركة في الأوكازيون.

‏وأشار عبد المنعم خليل، إلى أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون حتى الآن ‏وصل إلى 2684 محلا متنوعا ما بين الملابس والأدوات المنزلية ‏وكذلك محال بيع الأحذية.

القاهرة تتصدر المحال المشاركة في الأوكاوزيون بـ 1147 محلا

وكشف التقرير المرفوع من قطاع التجارة الداخلية ‏للدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن القاهرة تصدرت المحال المشاركة في الأوكازيون ‏بعدد إجمالي 1147، منهم 21 قطاع أعمال، تليها ‏الجيزة بعدد 382 محلا منها 10 محلات قطاع أعمال.‏

وزير التموين يتابع يوميا مخالفات الأوكازيون

فيما أوضح أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ‏توجيهات الوزير بتشديد الرقابة على المحال المشاركة تأتي لصالح المواطن في ‏الحصول على سلع جيدة، إضافة إلى الاستفادة من التخفيضات ‏الموجودة به.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الوزير ‏يتابع يومياً ما يتم رصده من مخالفات، وكذلك عدد المحال التي ‏تدخل يوميا للمشاركة في الأوكازيون.‏

وبدأ انطلاق الأوكازيون الصيفي يوم 2 أغسطس الجاري، ويستمر لمدة شهر كامل حتى يوم 2 سبتمبر المقبل، وذلك بناء على قرار وزاري صادر من الدكتور علي المصيلحي بمدة الأوكازيون، حيث يحق لأي محل تجاري المشاركة في الأوكازيون من خلال الحصول على تصريح مشاركة من مديرية التموين التابع له.