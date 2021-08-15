الخامس مكفوفين بالثانوية الأزهرية: كان نفسي ابقى سفير

قال صالح موسى تهامي، ابن قرية «منشية العمار» مركز طوخ محافظة القليوبية، الطالب بمعهد كفر النخلة الأزهري والحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية مكفوفين في الثانوية الأزهرية، والأول علي مستوى محافظة القليوبية إن ظروفه وضعف بصره لم يمنعاه من التفوق أو المذاكرة والمثابرة من أجل اجتياز الثانوية الأزهرية بتفوق، مؤكدًا أن النجاح والتفوق ليس ضربة حظ، وإنما نتاج جهد ومذاكرة وإصرار على النجاح.

صالح: والدتي لم تيأس من ظروف ضعف بصري

وأضاف «صالح»، في بث مباشر مع «الوطن» من داخل منزله، وسط الزغاريد أن الفضل في تفوقه يرجع لوالده ووالدته وأشقائه الذين كانوا يشجعونه، خاصةً والدته التي لم تيأس من ظروف ضعف بصره، وكانت المحفز له والمثل الأعلى، حيث كانت تتابعه في الكتاب ومراكز تحفيظ القرآن وانتقاله للمعهد الأزهري في كافة المراحل، وكانت تشجعه حتى نجح في حفظ القرآن في سن العاشرة كاملا، كما التحق بعهد القراءات وحصل علي إجازة حفص عن عاصم وعلى المركز الثالث على مستوى الجمهورية في القراءات، ويسعى للحصول علي الإجازة الكاملة.

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الخامس الثانوية الازهرية مكفوفين: كنت أحلم أن أكون سفيرا

وتابع خامس الثانوية الأزهرية أنه كان يحلم أن يكون سفيرا ويلتحق بكلية السياسة والاقتصاد، ولكن جامعة الازهر ليس بها هذا التخصص ويفاضل الآن بين كلية علوم القرآن وكلية الدعوة الإسلامية ليكون عالما أزهريا في خدمة القرآن والدعوة الإسلامية التي يحلم أن يكون علما فيها من أعلام تلاوة القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه يتلو القرآن بصوت حسن، ويقدم التواشيح الدينية وفائز في الكثير من المسابقات المحلية والدولية.

خامس الثانوية الازهرية: صديقي أبلغني بالنتيجة

وأضاف «صالح» أنه علم بتفوقه في الثانوية الازهرية من صديق له أخبره أنه من أوائل الجمهورية الخامس علي مستوى المكفوفين والأول علي مستوى القليوبية، مما أدخل السرور والفرحة على قلبه، وانطلقت الزغاريد في المنزل، مشيرا إلى أنه معتمد في قراءة القرآن من الإذاعة المصرية وهو المجال الذي يعشقه، حيث يؤكد كل من حوله حلاوة صوته في تلاوة القرآن وترديد التواشيح الدينية.

الخامس مكفوفين جمهورية الثانوية الأزهرية: الاعتماد على الله اول طريق النجاح

ونصح الشيخ صالح كل المقبلين على الثانوية الأزهرية والعامة الراغبين في التفوق بالاعتماد على الله والجد والمذاكرة والمداومة على الصلاة وذكر الله وعدم التكاسل حتي يحصلوا علي التفوق، مؤكدًا أنه كان يعتمد في المذاكرة على تشجيع والده ووالدته ومساعدة أصدقائه الذين كانوا يقومون بالمذاكرة له، والأساتذة الذين كانوا يساعدونه علي التفوق، مشيرا إلى أنه كان من أوائل الإعدادية الأزهرية عام 2018.

والد الخامس مكفوفين الثانوية الأزهرية: إعاقة ابني لم تمنعه من التفوق

فيما قال الحاج محمد موسى، والد «صالح»، إنه فخور جدا لما وصل له ابنه وكيف أنه ثابر حتى نجح في التفوق في كل مراحل الدراسة، حيث لم يكن هناك أي تأثير لظروف ضعف بصره عليه، وهو ما جعله من المتفوقين، مؤكدا أنه حفظ القرآن على يد أعلام القرية في التحفيظ، وأظهر تفوقًا في العلم والتلاوة الجيدة، وأنه يتمنى أن يراه في أعلى المراتب عالمًا أزهريًا يخدم دين الله.

والدة الخامس بالثانوية الأزهرية مكفوفين: الإعاقة تحولت إلى نعمة من الله

وأكدت خامس الثانوية الازهرية أنها لم تيأس بسبب ظروف ابنها الكفيف، وشجعته على حفظ القرآن، ناصحة أي أم أو أسرة لديها ابن من ذوي الهمم أن تشجعه وتقف بجانبه وتكتشف مواهبه وقدراته التي عوضه الله بها عن الإعاقة حتى يكون مثل ابنها «الشيخ صالح»، مشددة على عدم الجزع من قدر الله والثبات حتي يكرم الله ابنهم.