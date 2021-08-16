إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم مروع بالفيوم.. «صور»

أصيب 19 أشخاص في حادث تصادم مروع بين سيارتين أجرة وملاكي بقرية العامرية بمركز الفيوم، ورغم الإصابات الخطيرة إلا أنّ العناية الإلهية أنقذت المصابين العشرة من موت محقق حيث وقع الحادث على بُعد خطوات ضئيلة من شريط السكة الحديد وتصادف الحادث مع مرور القطار من تلك المنطقة، فيما هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

حادث تصادم مروّع بين سيارتين ملاكي وأجرة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى أجرة، وذلك أمام كوبري العرب بإحدى الطرق الفرعية بقرية العامرية بنطاق المركز، كما وقع الحادث على بعد خطوات ضئيلة من شريط السكة الحديد وقت مرور القطار، إلا أنّ العناية الإلهية أنقذت الركاب بوقوع الحادث على جانب شريط السكة الحديد وليس فوقها.

10 إصابات خطيرة في حادث تصادم مروع

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين للمستشفيات، كما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية .

8 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم مروع

وعلى الفور، هرعت 8 سيارات إسعاف إلى مكان حادث تصادم سيارتين، وجرى نقل المصابين العشرة إلى مستشفى الفيوم العام، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان عليهم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.