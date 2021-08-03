بينهم طفلتان.. أسماء 14 مصابا في تصادم سيارتين بالفيوم

حصلت «الوطن» على أسماء 14 مصاباً بينهم طفلتان، وأسرة كاملة، بعدما تعرضوا لحادث تصادم سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي، بسبب السرعة الزائدة على طريق بحيرة قارون السياحي أمام شركة الملاحات.

وسارت إحدى السيارات في حارة غير مخصصة لها، فت

وفوجئ السائقان سيارة ثالثة تسير في حارة غير المخصصة لها، وفي مواجهتهما، فاصطدما قبل أن يتفادى أحدهما الاصطدام بالآخر، ما أسفر عن إصابة مستقلي السيارتين بكسور متفرقة بالجسم، وتوقف حركة المرور على طريق بحيرة قارون، بسبب وقوع الحادث في عرض الطريق، بينما هرع المارة لانتشال المصابين من داخل السيارتين لحين وصول الإسعاف.

أسماء مصابي السيارة الميكروباص في حادث تصادم سيارتين

وأصيب 11 شخصاً بينهم أسرة كاملة وطفلتين، من مستقلي السيارة الميكروباص بكسور متفرقة بأنحاء الجسم وجرى نقلهم لمستشفى أبشواي المركزي، حيث أصيب كل من إيمان عبد التواب عبد العليم (48 سنة) بكسر بالساعد الأيمن والقدم اليمنى، وهاني محمد حامد علي فرج (29 سنة) بكسر بالقدم اليمنى واليسرى، ونورا عبد اللطيف عبد الرازق عمار (27 سنة) بكسر بالساق اليسرى، وابنتها ياسمين فرج محمد عبد العزيز سعداوي (9 سنوات) بكسر بالقدمين والفخد، وأسماء ربيع عشري عبد الحميد (23 سنة) بكدمات بالظهر والوجه حول العين اليسرى وكدمات بالأقدام اليمنى واليسرى، وسماح صالح علي مبروك (48 سنة) بكسر بالساق اليسرى، وابنتها ريماس بدر جبريل حسين (8 سنوات) بكسر بالقدم الأيسر، وبدر جبريل حسين حمد (53 سنة) بكدمات بالظهر والصدر، ومصطفى بدر جبريل حسين (17 سنة) بكدمات بالظهر، وكريمة السيد عبد التواب طلبة (42 سنة) بكسر بالساق الأيسر.

أسماء مصابي السيارة الملاكي في حادث تصادم سيارتين

كما أصيب 4 أشخاص آخرون كانوا يستقلون السيارة الملاكي، بكسور مضاعفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، حيث أُصيب كل من أشرف علي مفتاح (30 سنة) بكسور مضاعفة، وأحمد محمد محمود (32 سنة) بكسر بالساق اليسرى، ونسمة أحمد محمد حسين (49 سنة) بكسور مضاعفة، وأشرف محمد علي مسعود (43 سنة) بكسور مضاعفة وكدمات.

جرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.