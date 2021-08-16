40447 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني بالدبلومات الفنية

أدى اليوم «40447» طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» على مستوى الجمهورية، للدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في «436» لجنة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين لليوم الثالث، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

وأضاف «مجاهد» أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة تتواصل مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية؛ للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام الامتحان، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلق أي ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية.