إنشاء وتشغيل فرع للتنمية الصناعية في «بياض العرب» ببني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث الخطوات الجاري تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والهيئة، لإنشاء فرع لهيئة التنمية الصناعية بالمقر الإداري لمنطقة «بياض العرب» الصناعية شرق النيل، وذلك فى إطار الخطوات العملية للتيسير على المستثمرين، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتحقيق التكامل بين الجهود المعنية والجهات ذات الصلة.

ضم الوفد كلاً من المهندس علاء سلامة، المشرف العام على قطاع شمال الدلتا في هيئة التنمية الصناعية ومدير عام فرع السادات، والمهندس أحمد رضا، رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة، وذلك في حضور اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، وأحمد مرسي، مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

محافظ بني سويف: اختيارات الهيكل الإداري لفرع هيئة التنمية الصناعية تمت بعناية

وأشار المحافظ إلى الخطوات والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والهيئة لإنشاء الفرع، حيث تم توفير العناصر البشرية للهيكل الإداري والوظيفي لتشغيل الفرع، من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية عن طريق لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض، برئاسة نائب المحافظ بلال حبش، وضمت في عضويتها ممثلين عن الهيئة وإدارة الموارد البشرية ووحدة التنمية الاقتصادية بالديوان العام، من خلال عقد اختبارات عملية ونظرية لتقييم وانتقاء أفضل العناصر المرشحة للعمل بالفرع، والذين سيتم تدريبهم وتأهليهم من خلال دورات تدريبية يتم عقدها داخل المحافظة وأخرى بمقر الهيئة في القاهرة.

برامج تدريبية للعناصر البشرية بالهيكل الإداري لفرع هيئة التنمية الصناعية ببني سويف

وكلف المحافظ السكرتير العام بالمتابعة مع إدارة الموارد البشرية، للإشراف على عقد الدورات التدريبية، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة والتيسيرات المطلوبة لعقد الدورات، والتي تجري على مرحلتين، حيث تبدأ الدورة التدريبية الأولى، اليوم الاثنين، بمقر المجلس الشعبي المحلي، وتستمر حتى يوم 19 أغسطس الجاري، ويليها عقد دورة تدريبية ثانية بمقر الهيئة في القاهرة، في الفترة من 22 حتى 26 أغسطس الجاري، لتأهيل وتدريب العناصر التي تم اختيارها وتسكينها بالهيكل الإداري والتنفيذي لفرع الهيئة المزمع افتتاحه قريباً.

وعقب اللقاء، كلف المحافظ مدير عام الموارد البشرية، أحمد مرسي، باصطحاب ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمتابعة بدء تنفيذ الدورة التدريبية الأولى، التي تعقد بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، للعناصر التي تم اخيتارها، والاطمئنان على انتظام العمل في البرنامج التدريبي، الذي يشارك في تنفيذه ممثلو الهيئة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتوافر كافة التسهيلات اللازمة للتدريب من قاعات ووسائل تعليمية وتدريبية.