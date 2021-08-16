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«مطوري القاهرة الجديدة»: إلزام الشركات بتنفيذ 30% من الوحدات ضمانة للمواطن

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مارينا رؤوف
07:16 م | الإثنين 16 أغسطس 2021
المهندس محمود طاهر

المهندس محمود طاهر

أكد المهندس محمود طاهر عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، أن إلزام الرئيس عبد الفتاح السيسي الشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع إلا بعد تنفيذ 30% من الوحدات، يعد ضمانة للسوق العقاري وللمواطن. 

وأضاف «طاهر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دور الدولة في هذا الشان تنظيمي، موضحًا أنها ستحقق عوائد كبيرة لمصلحة السوق العقاري المصري، والأهم من كل ذلك هو طمأنة العميل فى المقام الأول والأخير.

وأشار إلى أن المناخ الاستثماري مناسب جدًا لجذب عدد كبير من المستثمرين والشركات وفتح الأبواب الاستثمارية أمام المستثمرين العرب والأجانب، والدليل على ذلك أن هناك عددا كبيرا من المشروعات العقارية يجرى المنافسة بها، وهذه دلالة على قوة السوق العقاري في هذا التوقيت.

وشهدت الفترة الماضية وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو السيولة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها مما يؤدي للتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع، مما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقاري بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التي قام عليها توجيه الرئيس السيسي، متوقعًا أن يكون السوق العقاري المصري أكثر توازنًا وجدية خلال المرحلة المقبلة، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى هذه التوجيهات.  

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، افتتاح عدد من المشروعات العقارية في مدينة بدر، وأعلن ضمن قراراته عن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة.

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