غرق عاملين بنيل المنصورة وإصابة ثالث بغيبوبة

لقي عاملان مصرعهما في محافظة الدقهلية، غرقا، وأصيب ثالث، مجهول الهوية، بغيبوبة، اليوم، أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل فرع دمياط، بمنطقة قصر الثقافة بالمنصورة، وتمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشالهم ونقلهم سيارات الإسعاف إلي مستشفى المنصورة الدولي، وتبين وفاة اثنين وإصابة الثالث بغيبوبة.

ورود بلاغ بغرق 3 شباب في النيل بجوار قصر ثقافة المنصورة

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بمياه نهر النيل خلف منطقة قصر الثقافة بالمنصورة دائرة القسم.

انتشال 3 شباب ووفاة اثنين منهم

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتم انتشال جثتي كل من «هاني فضل زكي معوض»، 32 سنة، عامل، ونجل عمه «أبانوب جرجس زكي معوض» 25 سنة، عامل، يقيمان بشارع الجلاء دائرة قسم أول المنصورة، وشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، وتم نقلهم إلى مستشفى الدولي بالمنصورة، وتبين وفاة الأول والثاني وإصابة الثالث بغيبوبة، وتم حجزه بقسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

شهود: شاهدناهم حال قيامهم بخلع ملابسهم ونزولهم المياه للاستحمام

وبسؤال شاهدا الواقعة كلا من: «عبدالسميع محمد عبدالسميع، 42 سنة، حداد ، ومقيم بشارع سكة سندوب دائرة قسم أول المنصورة، ومحمد عبدالله عبدالحليم يوسف، 23 سنة، طالب»، في محضر الشرطة، قررا بأنهما شاهدا المذكورين حال قيامهم بخلع ملابسهم ونزولهم المياه للاستحمام، ولعدم إجادتهم السباحة جرفهم التيار ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

بسؤال كلا من شقيق المتوفي الأول «سمير فضل زكي معوض، 47 سنة، سائق، وشقيق المتوفي الثاني مينا جرجس زکی معوض، 43 سنة، حداد»، ويقيمان بشارع الجلاء، دائرة قسم أول المنصورة، أيدا ذات المضمون، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ولم يتعرفا على المصاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5272 إداري قسم ثان المنصورة لسنة 2021 ، وجاري العرض النيابة العامة.