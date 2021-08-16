انزعجت من تدني مستوى النظافة.. جولة مفاجئة لمحافظ دمياط بمستشفى الروضة

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مستشفى الروضة المركزي، في زيارة مفاجئة اليوم الاثنين، للتأكد من انضباط منظومة العمل بها، وخلال تفقدها لأقسام المستشفى والمطبخ، أعربت المحافظ عن استيائها الشديد لتدني مستوى النظافة، وتزاحم المرضى ببعض الأقسام.

وأصدرت محافظ دمياط، خلال الجولة، تعليمات مشددة بزيادة أعداد المقاعد والاستراحات وتنظيم تلك المنظومة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإلزام المرضى والطاقم الطبي والتمريض بارتداء الكمامة حفاظاً على سلامة الجميع، وكذا تطبيق معايير مكافحة العدوى و توعية العاملين بأساليبها.

كما تفقدت أعمال رفع الكفاءة التى تجري بالمستشفى، وتواصلت مع المرضى، واستمعت إلى شكواهم، حيث وجهت المحافظ تعليماتها إلى مدير مديرية الصحة بوضع منظومة عمل محددة، والاستجابه لشكاوى المرضى، وتلبية مطالبهم، والعمل على رفع الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما أمرت بالتواصل فوراً مع الشركة التي تم التعاقد معها لصرف رواتب عمال النظافة المتأخرة خلال هذا الأسبوع.

وتفقدت المحافظ القافلة التي أطلقتها مديرية الصحة لتطعيم المواطنين بمدرسة الروضة الرسمية للغات بلقاح فيروس كورونا، حيث تابعت أعمال القافلة التي أطلقتها مديرية الصحة لتطعيم المواطنين بالمدرسة، وذلك ضمن قوافل تم تنفيذها مؤخراً للوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين، حيث رافقها خلال الجولة، الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، واللواء خالد إسماعيل، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة.

وتواصلت محافظ دمياط مع فريق العمل، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالقافلة، كما اطلعت على ما تم تحقيقه من مستهدف من المواطنين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وأيضاً مخطط تدريب فرق أخرى لدعم القوافل الثابتة بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، والمتحركة المنتشرة بمناطق مختلفة من المحافظة.

ووجهت المحافظ تعليماتها إلى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة بخلق قنوات لإعلام المواطنين بمكان ومواعيد القافلة، التي تبدأ عملها منذ التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، وحثت العاملين بالوحدة المحلية والمدارس على النزول إلى مقر القافلة لتلقي اللقاح، وذلك للوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين، للحد من انتشار فيروس كورونا.