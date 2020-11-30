غلاب: تأهيل ورفع كفاءة أقسام المستشفى الجامعي بأسوان

عقد مجلس جامعة أسوان اجتماعه "رقم 100"، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي محمد علي، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات.

افتتح أعمال المجلس الدكتور أحمد غلاب، بالترحيب باللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مقدما له الشكر، نيابة عن مجلس الجامعة، على دعمه الكامل لجامعة أسوان.

وأكد رئيس الجامعة، خلال الجلسة، على أهمية الانتهاء من مشروعات الجامعة الطبية والصحية الخاصة بالمستشفيات الجامعية، حيث يشهد مستشفى أسوان الجامعي تطورات في مختلف الأقسام، حيث يعد المستشفى قبلة لجميع مرضى أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أن المستشفى الجامعي بأسوان يشهد إنشاء العديد من المباني الجديدة، مثل مستشفى الباطنة والأطفال بسعة 150 سريرا، ويضم وحدة غسيل كلوي، تم الانتهاء منها بنسبة 85%، مما يعطي انفراجة كبيرة بدخوله الخدمة قريبا، وبذلك يتم تطوير المنظومة الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية.

كما يجرى العمل على قدم وساق بمبنى مستشفى الطوارئ، الذي يشمل عدد 4 غرف عمليات وعناية مركزة ووحدة للتعقيم ومطعم ووحدة للأشعة ومعامل للأشعة على أحدث مستوي.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب، أنه جاري تأهيل ورفع كفاءة أقسام المستشفى الجامعي بأسوان، مثل الطوريء وقسم المسالك البولية وقسم الباطنة وقسم الاستقبال وقسم العظام، ويتم تطوير شامل لشبكة الغاز والإنذار وأعمال الميكانيكا والأعمال الاعتيادية من تشطيبات مع استكمال تجهيزات المطعم المركزي، الذي يضم 2 قاعة طعام ومغسلة مركزية.

وناقش المجلس خطة الجامعة لانتظام العملية التعليمية بمختلف الكليات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة.

كما وافق المجلس على برتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة لخدمة الطلاب.

ووافق المجلس علي ترشيح الدكتور كمال أبو المجد، الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، لنيل جائزة الدولة التقديرية للعلوم الأساسية لعام 2020، ووافق المجلس على ترشيح الدكتور أحمد محمد عبد الدايم، أستاذ النحو والصرف والعروض، لنيل جائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2021.

كما وافق المجلس على إنشاء درجة دبلوم مهني مشترك لتطوير وتدريب المهندسين المصريين ضمن مشروع الشراكة الأوربي ERAFMUS+ المدعم من الاتحاد الأوربي، كما وافق المجلس على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في وظائف مدرس وأستاذ مساعد.