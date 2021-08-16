حظك اليوم برج الدلو الاثنين 16-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يجد مواليد برج الدلو صعوبة في التعبير عن مشاعرهم العاطفية، لذلك يفضلون الصمت دائما والكتمان، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر بمنزل المشروعات يساعدك على تنمية أعمال، وتستطيع اليوم أن تحسم موضوعا حيويا.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

فينوس بمنزل الحظ تمدك بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك، وقد تجمعك أوقات حلوة بالآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.