عمرها 7 شهور.. اتهام أب بقتل رضيعته انتقاما من زوجته بالفيوم

مشاجرة نشبت بين الزوجين، تركت الزوجة على إثرها منزل الزوجية، تاركةً ابنتها الصغيرة التي لم تتجاوز الـ7 شهور لوالدها، ليتحمل مسؤوليتها عسى أن تكون سبباً في تأديبه، حتى لا يتشاجر معها مرة أخرى، وظل الأب يعاني من كثرة بكاء طفلته، خصوصاً أنّها لا تزال رضيعة وتبكي من شدة الجوع، فحاول إعادة زوجته عدة مرات، وطلب الصلح معها إلا أنّها رفضت وأصرت على عدم العودة له، فما كان منه إلا أن أقدم على قتل ابنته، ووضع جثتها أمام منزل أسرة والدتها في إحدى القرى بمحافظة الفيوم.

ربة منزل تعثر على جثة ابنتها أمام باب المنزل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل بعثورها على جثة ابنتها الرضيعة «رودينا محمد ع. ع.»، تبلغ من العمر 7 شهور، أمام باب منزل أسرتها في قرية «كفر الشال»، التابعة للوحدة المحلية لقررية «جردو»، بدائرة مركز إطسا، محافظة الفيوم، واتهمت زوجها بقتل ابنتهما، بسبب تركها منزل الزوجية وتركها الطفلة في عهدته.

ربة منزل تتهم زوجها بقتل ابنتها انتقاماً منها

فوجئت الأم بوجود ابنتها ملفوفة في بطانية أطفال أمام باب منزل والديها، فاعتقدت أنّ والدها تركها لها لعدم قدرته على رعايتها، وحينما التقطت الطفلة وجدتها لا تتحرك حاولت إفاقتها فتبينّ وفاتها، فدخلت في صدمة وسقطت مغشية عليها، ثم أبلغت أسرة الأم النجدة التي حضرت، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

ربة منزل: زوجي قتل ابنتنا انتقاماً مني

واتهمت ربة المنزل زوجها بقتل ابنتها انتقاماً منها لنشوب خلافات بينهما، تركت على إثرها منزل الزوجية وذهبت لمنزل أسرتها، كما تركت ابنتها لزوجها ليتحمل مسؤوليتها «بغرض تأديبه»، ولكنه قتلها لينتقم منها، وفق ما جاء في البلاغ.

والد الطفلة يتهم الأم بخطفها وقتلها

وعلى الفور، توجهت قوة أمنية من مركز شرطة إطسا، برئاسة المقدم محمد بكري صوفي، مفتش مباحث المركز، والرائد أسامة قرني، رئيس المباحث، وجرى ضبط والد الطفلة، الذي أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، واتهم والدة الطفلة بخطفها وقتلها، وافتعال القصة لتنتقم منه.

النيابة العامة تأمر بتشريح جثة الرضيعة وبيان أسباب الوفاة

وأكد مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، أنّه يجري الآن التحقيق مع والد الطفلة فيما نُسب إليه من اتهامات، مؤكداً أنّهم في انتظار تقرير مفتش الصحة والطب الشرعي، للتأكد من وجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة من عدمه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.