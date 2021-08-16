«التموين»: ضخ 231 مليون جنيه مستحقات فارق نقاط الخبز في يوليو

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ، وتشمل بقالي التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز، وصلت إلى 231 مليون جنيه عن شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أن صاحب منفذ سواء بقالين أو جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية، يمكنهم سحب مستحقاتهم غداً بعد الساعه 12 ظهرًا من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.