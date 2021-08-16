وزير التعليم: ما نُشر من تسريبات لأسماء أوائل الثانوية «شائعة»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل على مستوى الجمهورية، وكذلك المؤتمر الصحفي، سيكون غدًا الثلاثاء بإذن الله، في الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كل ما يُكتب عن نسب النجاح لا أساس له من الصحة

وأضاف «شوقي»، خلال التدوينة: «اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل والمؤتمر الصحفي غدا الثلاثاء بإذن الله كما أعلنا سابقا، كل ما يكتب على مواقع التواصل والصفحات الإلكترونية عن الأوائل وتسريبات الدرجات وتسريبات الأوائل ونسب النجاح لا أساس لها من الصحة، وخالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب».

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن في وقت سابق، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستقدم بثا مباشر لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.