وصلة رقص لرانيا يوسف بفستان جريء.. والجمهور: «هوه دا كده عادي»

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بعد انتشار فيديو لها وهى ترقص فيه مع جوهرة، ونشرت الأخيرة فيديو لها عبر خاصية الستوري على صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام» وهي ترقص مع رانيا يوسف على أنغام إحدى أغاني مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش.

رانيا يوسف وجوهرة فى رقصة مثيرة

وظهرت رانيا يوسف فى الفيديو بفستان أبيض مكشوف وترقص بشكل مثير من جوهرة، وجرى تداول الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما سبب حالة من الغضب عند البعض، إذ قال أحدهم معلقًا على الفيديو«هوه دا كده عادي ولا انا اللي مخضوض زيادة عن اللزوم».

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين الأول كان مسلسل ملوك الجدعنة والذي شاركت فيه بجانب مصطفي شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ووليد فواز ومحمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة عبير سليمان واخراج أحمد خالد موسي.

كما شاركت أيضًا فى مسلسل «وكل مانفترق» والتى شاركت فيه بجانب ريهام حجاج وأحمد فهمي ومحمد الشرنوبي وعمرو عبد الجليل وطارق عبد العزيز وآيتن عامر وسلوى خطاب وهاجر أحمد ورحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج كريم العدل.