نصيحة «أبو الروس» لطلاب الثانوية بشخصية «زيزو بـ100 وش»: اصحوا لنتكمبش

تحدث الفنان الكوميدي حسن أبو الروس، صاحب شخصية «زيزو الطيار»، التي قدمها في مسلسل «بـ100 وش»، حول نتيجة الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تظهر اليوم خلال الساعات المقبلة، وفقًا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، داعيا أن يكون الله في عون الطلاب على التوتر الذي يعيشونه في تلك الأونة.

حسن أبو الروس لطلاب الثانية العامة: انتوا في مرحلة تحديد المصير المهني

وقال «أبو الروس» في تصريحات لـ«الوطن»، إن مرحلة الثانوية العامة دائما ما تكون صعبة على جميع الطلاب؛ لأنها كما تسمى «مرحلة تحديد المصير»، لذا يسعى الجميع للتفوق فيها لشق طريقه المهني من خلال مجموعه، والدخول لسوق العمل بشىء من التفوق، وأن لا يفعلوا مثلما فعلت عصابة «بـ100 وش» الشهيرة الذي كان أحد أعضائها في المسلسل.

وأضاف الفنان الكوميدي، أن نصيحته لـ طلاب الثانوية العامة بطريقة شخصية «زيزو» التي تعلق الجمهور بإفيهاتها، ستكون: «من زيزو اللي كل الناس تلاميذه إلى كل حبايبي وإخواتي الطلاب عايز الكل يفرح وينبسط بنتيجته واصحوا لنتكمبش».

ساعات قليلة على إعلان نتيجة الثانوية العامة

وتعلن التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الوزارة، بمشاركة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وكذلك مؤشرات أولية حول تنسيق الجامعات.

ووجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة قبل اعتماد وإعلان النتيجة، قائلا في تصريحات لـ«الوطن»: «لا داعى للتوتر والقلق من جانب الطلاب وأولياء الأمور، فالطلاب سيدخلون الجامعات مثل كل عام، وعدد مقاعد الجامعات أكثر من العام الماضي، وطلاب الثانوية العامة هذا العام حصلوا على تعليم ممتاز، وهذه الدفعة مميزة في الجامعة العام المقبل».

وأضاف الوزير أنّ طلاب التقسيم لن يؤثروا إطلاقا على غيرهم من الطلاب؛ إذ يحاول البعض افتعال مشكلة لا مبرر لها، موضحا أنّ الطلاب سيدخلون الجامعات بـ«مجاميع زى أيام زمان»، ولن تتكرر فكرة «المجاميع الخرافية»، التي كانت تطبّق في نظام أسئلة الحفظ.