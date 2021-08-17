سقوط «قتلى وجرحى» بالآلاف بسبب الكوارث الطبيبعة بعدة دول.. بينها فرنسا

شهدت عدة دول خلال الساعات الماضية عدد من الكوارث الطبيعية التى من بينها الحرائق التي تضرب جنوب فرنسا، بينما واصلت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي السبت الماضي الارتفاع، حيث سجلت السلطات، مقتل 1419 أشخاص، وإصابة 6900 شخص على الأقل.

وأجلت السلطات الفرنسية، آلاف السكان بعد اتساع نطاق الحرائق في جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية، أعلنت مساء أمس الاثنين، اندلاع حريقا ضخما في منطقة فار الواقعة جنوب البلاد، وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إنه تم توجيه خدمات مكافحة الحرائق للمنطقة.

وزير الداخلية الفرنسى: الظروف الجوية غير مواتية بدرجة كبيرة

وأوضح دارمانين عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الظروف الجوية غير مواتية بدرجة كبيرة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية، بينما قالت السلطات المحلية، إن عددا من طائرات رش المياه تشارك في مكافحة الحريق.

ومن جانبها، أشارت وسائل إعلام فرنسية، إلى أن حريقا عنيفا اندلع في «جونفارون» في فار، وألتهم أكثر من 1000 هكتار «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان» وأن عمليات الإجلاء جارية.

وحاول نحو 600 من رجال الإطفاء السيطرة على الحريق، بينما قالت المحافظة الفرنسية، إن ألسنة اللهب انتشرت بسرعة بسبب الجفاف والرياح.

وفي وقت سابق، شب حريقا فى غابات أججتهما الرياح العاتية وخرج عن نطاق السيطرة بالقرب من العاصمة اليونانية «أثينا»، مما اضطر السلطات لإخلاء قرى.

بدورها، ذكرت إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، أن الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة ساهما في زيادة حدة حرائق الغابات المستعرة منذ الشهر الماضي في دول جنوب أوروبا سواء أكان اندلاع الحرائق جاء بشكل طبيعي مثل صواعق البرق أم عمدا من قبل مثيري حرائق الغابات.

وأكد العلماء، أن التغير المناخي يعد عاملا رئيسيا آخر لحرائق الغابات شديدة الخطورة، حيث أدرك العلماء أن التكيف مع التغيرات المناخية في الدول المعرضة لخطر حرائق الغابات لم يصل بعد إلى القدر الكافي لمواجهة ووقف الحرائق التي يُتوقع أن تزداد سواء.

موريتانيا: مصرع 34 مهاجرا جراء غرق قارب

ولقى 34 مهاجرا غير شرعي مصرعهم ونجا 6 آخرين بعد غرق زورق خشبي كانوا على متنه في طريق الهجرة إلى جزر الكناري بإسبانيا.

وقالت مصادر بخفر السواحل الموريتاني، إن عمليات البحث عنهم جارية في سواحل مدينة نواذيبو غرب العاصمة نواكشوط، فيما ألقت شرطة كالياري في مقاطعة سردينيا جنوب إيطاليا القبض على رجلين يتزعمان تنظيما إجراميا دوليا نشط في تسهيل الهجرة، فيما كانا يستعدان لتهريب مهاجرين إلى إيطاليا.

وأعلنت الشرطة الإيطالية، مصادرتها زورقا شراعيا بطول 17 مترا يرفع العلم الهولندي.

وفي هايتي، ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غربي البلاد، السبت الماضي، إلى 1419 أشخاص، فيما أصيب 6900 شخص على الأقل وتدمير أكثر من 37 ألف منزل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وكان زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب هايتي، السبت الماضي.

وفي سوريا، التقطت كاميرا المراقبة إقدام شخص على فتح النار على مقهى في مدينة حلب شمال غربي البلاد، بعد أن أزعجه أحد رواد المقهى، فيما أسفر إطلاق النار عن إصابة احد العاملين.

ومن جانبها، قتلت القوات الحكومية الفلبينية، أمس، 16 متمردا مسلحا، في هجوم عسكري بمقاطعة سامار الشرقية الواقعة وسط البلاد، وقال متحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية، الكولونيل رامون زاجالا، إن القوات نفذت عمليات برية وجوية وبحرية ضد متمردي «جيش الشعب الجديد» في بلدة دولوريس، ما أسفر عن مقتل المتمردين، فيما تم ضبط 19 سلاحا ناريا مع المتمردين.