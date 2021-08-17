خسائر بالملايين.. إخماد 9 حرائق في 7 محافظات خلال 24 ساعة

أخمدت قوات الحماية المدنية في 7 محافظات عدد 9 حرائق خلال 24 ساعة الأخيرة، ما تسبب في حدوث خسائر بالملايين ما بين محال تجارية ومصانع ومستشفيات ومشروعات تجارية ومنازل، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

إخماد حريق في منطقة زراعية بالإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية استطاعت قوات الحماية المدينة، السيطرة على حريق هائل، بمنطقة زراعية على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، وتحديدا في منطقة تابعة لقرية سرابيوم، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، أو خسائر في المنازل، حيث اقتصر على مجموعة من أشجار النخيل.

السيطرة على حريق بمستشفى «دار إسماعيل» للولادة في الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع بمستشفى دار إسماعيل للولادة، بدائرة مينا البصل، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، حيث إن المستشفى يخضع لعملية ترميم حالياً ما جعله خاليًا من أي تواجد للمرضى والأطباء، وهو ما ساعد في الحد من الإصابة في ظل عملية السيطرة على الحريق، وكشفت التحريات الأوّلية أن سبب الحريق يعود إلى وجود ماس كهربائي، بسبب محول الكهرباء الكائن بمدخل المستشفى، ما تسبب في اشتعال النيران في الأشجار والنخيل.

إخماد حريق بشركة مواد غذائية في البحيرة

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية امن البحيرة حريق اندلع في مخازن مصنع شركة مواد غذائية، في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حيث أكدت مصادر بشركة المواد الغذائية أن المخزن، الذي اندلع فيه الحريق، يضم الإنتاج من المواد الغذائية الخاصة بمصنع «الجوهرة» في حوش عيسى.

حريق بمحل موبايلات يلتهم 10 تليفونات و2 ماكينة رصيد بالدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، سيطرت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق شب في محل لتجارة الهواتف المحمولة، في قرية «تلبانة»، التابعة لمركز المنصورة، حيث التهمت النيران 10 هواتف محمولة، و2 ماكينة لتحويل الرصيد، وبرر صاحب المحل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي في التوصيلات الداخلية للمحل.

السيطرة على حريق داخل «كشك بيتزا» ضمن مشروع «306» بالمنصورة

كما سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في كشك خشبي للمأكولات «بيتزا»، ضمن «مشروع 306»، في شارع الجيش بمدينة المنصورة، وذلك قبل امتداده لباقي الأكشاك بالمنطقة، حيث التهمت النيران سقف الكشك، وثلاجة، وفرن كهربائي، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي في الثلاجة، وقت إغلاق الكشك.

حريق هائل في مصنع كيماويات بالمنوفية

وفي محافظة المنوفية، اندلع حريق هائل بمصنع كيماويات بالمنطقة السادسة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمصانع المجاورة.

نفوق 4 رؤوس ماشية في حريق التهم 3 عشش وحظيرة ببني سويف

وفي محافظة بني سويف، نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، في إخماد حريق شب في حظيرة للماشية و3 عشش بقرية المحمودية التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، بينما أسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية.

حريق يلتهم غرفتي أشعة بمستشفى دشنا المركزي

وفي محافظة قنا سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شبّ في غرفتي أشعة بمستشفى دشنا المركزي، وأسفر عن تلف جهازي تحميض أشعة وجهازي أشعة وباب خشبي بين الغرفتين وسرير حديدي.

السيطرة على حرائق في 3 منازل وحوش ماشية بسوهاج

وفي محافظة سوهاج، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في منزلين وحوش للماشية، بدائرة مركز سوهاج، كما تمكنت السيطرة على حريق اندلع بمنزل بدائرة مركز طما شمال سوهاج، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.