حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021.. نسب النجاح مطمئنة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عبارة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال الساعات الماضية، مما أثار حالة من الجدل بين طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة 2021، حول حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021، وبدأت التساؤلات تطرح عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، حول نتيجة الثانوية العامة، وأصبحت معرفة حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات.

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021

وردًا على تلك التساؤلات، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021، منعًا لانتشار الجدل والبلبة حول نتيجة الثانوية العامة، وأعلن عن صعوبة وصول أي أحد لمعرفة النتيجة قبل أن يعتمدها رسميًا، اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس، خلال المؤتمر الصحفي، كما أشار إلى أنَّ أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب تمت بشكل إلكتروني داخل مراكز على قدر كافي من الآمان.

وفيما يخص ما يتداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، نبه وزير التربية والتعليم، إلى ضرورة عدم الاستماع إلى ما يتمّ الحديث عنه عبر السوشيال ميديا، حول تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021، مشددًا على أهمية انتظار الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وحول نسبة النجاح، في نتيجة الثانوية العامة 2021، وصفها وزير التعليم، في تصريحات سابقة بـ«مطمئنة»، وهي لا تختلف عن نسب نجاح السنوات السابقة، باستثناء شرائح توزيع الدرجات على أسئلة الامتحانات.

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي للوزارة، سيتمّ الإعلان عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، والذي يتيح نتيجة الطلاب بالمجموع الكلي ودرجاتهم في كل مادة، إضافة إلى ترتيبهم على مستوى الدفعة كاملة.

وفي حالة من الترقب والقلق، ينتظر خلال هذه الساعات أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة ظهور وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حتى تطمئن قلوبهم، ويبدأون تخطيط مستقبلهم الجامعي.