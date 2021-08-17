«الأعلى للسد العالي»: اجتماعات مستمرة لمتابعة فيضان النيل

استعرضت وزارة الموارد المائية والري، خلال اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، موقف الفيضان الحالي، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، والسيناريوهات المختلفة للتعامل بديناميكية مع مختلف التصرفات الواردة.. حضر الاجتماع قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه وممثلو كل الجهات المعنية والعديد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين.

وأكد وزير الري، أن وزارة الموارد المائية والري حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأة وعلى رأسها السد العالي، من خلال دراسة « تطوير أرصاد السد العالي » الجار إعدادها، وخزان أسوان القديم الجار إعادة تأهيله حالياً.

وأشار «عبدالعاطي» لأهمية عقد اجتماع المجلس بشكل دائم ومستمر للتباحث حول المسائل والموضوعات الفنية المتعلقة بالسد العالي وخزان أسوان، وملحقاتهما، بمشاركة الخبراء الوطنيين وكوادر وأستاذة الجامعات، مشيراً إلى أنه جرت إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان في عام 2016، بضم العديد من الجهات والمتخصصين بهدف تفعيل دور اللجنة.