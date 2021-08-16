السيطرة على حريق بمستشفى «دار إسماعيل» للولادة في الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق شب بمستشفى دار إسماعيل للولادة، منذ قليل، بدائرة مينا البصل التابعة لمديرية صحة الإسكندرية، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات حتى الآن، حيث أن المستشفى يخضع لعملية ترميم حالياً ما جعلها خالية من أي تواجد للمرضى والأطباء، وهو ما ساعد في الحد من الإصابة في ظل عملية السيطرة على الحريق.

الأمن يسيطر على حريق مستشفى دار إسماعيل للولادة

وتعود الواقعة إلى تلقي اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل يفيد بوقوع حريق داخل مستشفى دار إسماعيل للولادة.

انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة مينا البصل، ورجال الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، فيما جرت عملية السيطرة على النيران، بالتزامن مع إخلاء المستشفى من العاملين، حيث أن المبنى خالي من المرضى والأطباء بسبب عمليات الترميم.

تحريات حريق مستشفى دار اسماعيل

وكشفت التحريات الأولية إلى أن الحريق شب داخل المستشفى والمعدات وطال عدد من أشجار النخيل المتواجدة في مدخل المستشفى، فيما أرجعت المعاينة الأولية أن سبب الحريق قد يعود إلى وجود ماس كهربائي، بسبب محول الكهرباء الكائن بمدخل المستشفى ما تسبب في اشتعال النيران في الأشجار والنخيل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات فطلبت سرعة التحريات عن الحادث.