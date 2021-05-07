وزير التعليم العالي يرأس اجتماع صندوق الاستشارات والبحوث الفنية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

شارك في الاجتماع كل من؛ الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات المصرية، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، وأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، أكد عبدالغفار، أهمية إنشاء صندوق الاستشارات، الذي لم يكن وليد فكرة متعجلة بل جاء نِتاجًا لدراسة تحليلية متخصصة انتهى الرأي فيها إلى ضرورة إقامة جهاز وطني يجمع بين مزايا مكاتب الخبرة الخاصة ومرونتها وبين قوة أجهزة العلم والتكنولوجيا القومية والثروة المتاحة فيها من الخبرات البشرية والتجهيزات العلمية والفنية.

وأشار إلى أن الصندوق يعتمد بصورة رئيسية في أداء خدماته الاستشارية والبحثية على الرصيد القومي الكبير من الكوادر العلمية المتخصصة في مراكز البحث العلمي والجامعات؛ كوسيلة هامة لتحويل مراكز البحث والجامعات إلى بيوت خبرة قومية.

وأضاف أن صندوق الاستشارات سيتضمن الكادر الفني الدائم من مهندسين استشاريين في المجالات المختلفة «الميكانيكية، الكهربائية، الكيميائية، البيئية، وخبراء في الدراسات الاقتصادية»، فضلًا عن مهندسين ذوي خبرة في التصميمات الهندسية وتصميم العمليات الصناعية وتنفيذ المشروعات الكبرى.

وثمن الوزير جهود القائمين على إدارة الصندوق في تفعيل أعماله، مشددًا على ضرورة استفادة الجامعات المصرية والجهات البحثية من كافة الاستشارات الفنية، والاقتصادية، ودراسات الجدوى التي يقدمها الصندوق.

من جهته، استعرض الدكتور أنور إسماعيل إنجازات الصندوق بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة، مؤكدًا الاستفادة من إمكانيات الصندوق في المشروعات التي تقوم بها الوزارة حاليًا من جامعات تكنولوجيا وجامعات أهلية.

ووافق مجلس إدارة صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية على الآتي:

- إبرام الصندوق لعقود استشارية بأعمال التصميمات المتكاملة للمشروعات وأعمال إدارة المشروعات للجامعات الأهلية المنبثقة من 12 جامعة حكومية.

- قيام الصندوق بالأعمال الفنية الخاصة بمراجعة التراخيص فنيا بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.