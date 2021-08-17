تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

أبرز القضايا

* ضبط 1301 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة؛ أبرزها القضايا الآتية:-

- ضبط 3 أطنان «كبدة مجمدة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية»، بمحافظة القليوبية.

- ضبط 2٫12 طن «رنجة - سجق» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة «المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية»، بمحافظة القاهرة.

- ضبط 9٫5 طن زيت طعام «منتج نهائي» مستلزمات إنتاج دون مستندات «مجهولة المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة – وكذا ضبط 1250 عبوة فارغة «مستلزمات إنتاج» مدون عليها ذات العلامة التجارية الوهمية غير المسجلة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة «المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام»، بمحافظة القليوبية.

- ضبط 16٫96 طن بن - بن خام «منتج نهائي»، مستلزمات إنتاج، دون مستندات «مجهول المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة «المدير المسؤول عن شركة لتجارة السلع الغذائية»، بمحافظة الجيزة.

- ضبط 3٫3 طن «أرز أبيض» دون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن مخزن للسلع الغذائية دون ترخيص، بمحافظة الجيزة.

- ضبط 2٫3 طن سكر حر دون مستندات «مجهول المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية «متحجر»، ويشكل خطراً على الصحة العامة وعدد 10000 عبوة فارغة «مستلزمات تعبئة مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة» تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة «مالكة مركز لتعبئة للسلع الغذائية دون ترخيص»، بمحافظة المنوفية.

- ضبط «1٫18 طن سكر – 804 عبوة زيت تمويني» مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن محل بدال تمويني» بمحافظة القاهرة.

- ضبط 235٫500 قطعة «علامة تجارية» مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية عالمية خاصة بكبرى شركات الملابس والعطور دون تفويض منها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن شركة لتجارة إكسسوارات الملابس دون ترخيص»، بمحافظة القاهرة.

- ضبط 1 طن «منظفات صناعية» متعددة الأغراض دون بيانات «مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية دون ترخيص»، بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.