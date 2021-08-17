استقرار أسعار الخضار والفاكهة في الدقهلية

شهدت أسواق الدقهلية استقرار في أسعار كثير من أنواع الخضروات والفواكه، إلا أن البطاطس سجلت ارتفاعا جديدا، وكذلك الطماطم، وفقا لما أعلنت عنه الغرفة التجارية بالدقهلية عن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج سوق الجملة اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021 ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية لكل من الخضراوات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع للغرفة.

أسعار الخضار في أسواق الدقهلية الثلاثاء

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات داخل سوق الجملة بالمنصورة، وخارج السوق وفي المنافذ لكل كيلو جرام هي كما يلي :

باذنجان رومي: 5 جنيهات

بامية: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيهات إلي 12 جنيها

بصل: 5 جنيهات

خيار: 8 جنيهات

فلفل بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 6.5 جنيهات إلي 8 جنيهات

فلفل ألوان 15 جنيها

جزر: 6.5 جنيها

طماطم : يتراوح سعر الكيلو من 5 جنيهات إلي 8 جنيهات

بطاطس : 12 جنيها

كوسة : 8 جنيهات

ملوخية خضراء: 7 جنيهات

أسعار الفاكهة في أسواق الدقهلية اليوم

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام هي :

كنتالوب: 6.5 جنيها

الموز : 15 جنيها

بطيخ: سعر الواحدة من 20 جنيها إلي 25 جنيها

برقوق : 25 جنيها

تفاح مستورد: 25 جنيها

تفاح مصري: 25 جنيها

ليمون : يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلي 10 جنيهات

عنب: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيها إلى 13 جنيها

كيوي: يتراوح سعر الكيلو من 25 جنيها إلي 30 جنيها

جوافة: 12 جنيها

مانجو: 25 جنيها

تين: 15 جنيها

كمثري: 15 جنيها