التموين: وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 75% عن شهر أغسطس
كمال: وزير التموين وجه بالاهتمام بجودة المنتج لصالح المواطن
كتب:
الوطن
12:55 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
وزير التموين
أكد رئيس شركتي الجملة «العامة - المصرية» التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركات تضخ يوميا كميات كبيرة من السلع، تصل إلى ما يقارب 4000 طن من السكر، و3000 طن زيت، و1000 طن أرز، بالإضافة إلى ما يقارب 1000 طن من المكرونة، مشيرا إلى أن المخازن التابعة للشركتين يتوافر بهما كل احتياجات المواطن من السلع الغذائية، إضافة إلى السلع غير الغذائية التي تصل إلى 28 سلعة تُصرف على بطاقة الدعم.
وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، ومعاون الوزير، أن الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرا اليوم من شركتي الجملة «العامة - المصرية» يفيد بوصول نسب الصرف إلى 75%.
وأضاف أن التقرير شمل أيضا ضخ كميات كبيرة من السلع إلى المخازن التي يصل عددها إلى 1500 مخزن تابعا للشركتين بمحافظات الجمهورية، بنسب تلبي احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم التي يصل المستفيدون بها إلى 64 مليون مواطن بالنسبة للسلع التموينية.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، يوجه دائما القطاعات التجارية بالشركات بالاهتمام بجودة المنتج، كي تناسب ومتطلبات المواطن، مشيرا إلى أن الوزير شدد على تسيير حملات على منافذ الصرف لضمان ذلك، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.