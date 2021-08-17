التموين: وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 75%‏ عن شهر أغسطس

أكد رئيس شركتي الجملة «العامة - المصرية» التابعتين للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركات تضخ يوميا كميات كبيرة ‏من السلع، تصل إلى ما يقارب 4000 طن من السكر، و3000 طن ‏زيت، و1000 طن أرز، بالإضافة إلى ما يقارب 1000 طن من ‏المكرونة، مشيرا إلى أن المخازن التابعة للشركتين يتوافر بهما كل ‏احتياجات المواطن من السلع الغذائية، إضافة إلى السلع غير الغذائية التي تصل إلى 28 سلعة تُصرف على بطاقة الدعم.‏

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، ومعاون الوزير، أن الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تلقى تقريرا اليوم من شركتي الجملة «العامة - المصرية» ‏يفيد بوصول نسب الصرف إلى 75%.

وأضاف أن التقرير شمل ‏أيضا ضخ كميات كبيرة من السلع إلى المخازن التي يصل عددها إلى ‏‏1500 مخزن تابعا للشركتين بمحافظات الجمهورية، بنسب تلبي ‏احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم التي يصل المستفيدون بها إلى ‏‏64 مليون مواطن بالنسبة للسلع التموينية.

وأكد ‏المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصليحي، ‏وزير التموين، يوجه دائما القطاعات التجارية بالشركات بالاهتمام ‏بجودة المنتج، كي تناسب ومتطلبات المواطن، مشيرا إلى أن الوزير شدد على ‏تسيير حملات على منافذ الصرف لضمان ذلك، والتأكد من وصول الدعم ‏إلى مستحقيه.‏