«رموا جثته في المجاري».. 3 أشخاص وراء مقتل سائق توك توك بالغربية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف لغز العثور على جثة سائق توك توك، في محافظة الغربية بأحد المجاري المائية.

تلقى مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية، بلاغًا بالعثور على جثة «سائق توك توك، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية» بأحد المجاري المائية، وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 3 أشخاص «سائق مركبة «توك توك» – وزوجته «لها معلومات جنائية» – كهربائي سيارات»، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية».

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث أقر الأول أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية هو وزوجته «المتهمة الثالثة»، عقد العزم على سرقة مركبة «التوك توك» الخاص بالمجنى عليه وقتله، واتفقا مع المتهم الآخر على شراء المركبة محل السرقة مُقابل مبلغ مالي، وفـى سبيل تنفيذ مُخططهم قاما باستدراج المجني عليه بالمركبة المشار إليها قيادته لمحل الواقعة وألقياه بالمجرى المائي، واستوليا على مركبة «التوك توك» الخاص به، ثم قاما بالاتصال بالمتهم الآخر، الذي حضر وأعطاهما المبلغ المُتفق عليه واستلم منهما مركبة «التوك توك» وانصرفوا عقب ذلك.

وبمواجهة الأخير أيد ما قرره المتهمان، وتم بإرشادهم ضبط «جزء من المبلغ المالي «ثمن بيع مركبة التوك توك - مركبة التوك توك المستولى عليها»، كما أضاف الأول وزوجته بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.