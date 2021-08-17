«آية» ابنة كفر الشيخ ثالث الثانوية العامة: «توقعت أكون من الأوائل»

عبرت الطالبة آيه محمد علي سليمان حمودة، الثالثة على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة بمجموع 402 درجة، عن سعادتها، بحصولها على المركز الثالث بالشعبة العلمية ضمن أوائل الثانوية العامة 2021، مؤكدة أنها توقعت أن تكون من الأوائل، بفضل اجتهادها ومذاكرتها.

والد «آية»: ربنا كان معانا وولادنا اتحملوا كثير

وأبدى الدكتور محمد سليمان، طبيب بمستشفى حميات كفر الشيخ، سعادته بتفوق ابنته، قائلا: «كان عام صعب علينا، وكنا بنحاول نوفر ليها جو هادئ للمذاكرة، والحمدلله توقعنا تكون من الأوائل لكن بصراحة توقعنا جه أكثر ما نتوقع والحمدلله، الناس كانت عايشة في جو متوتر، ونحن منهم، لكن ربنا كان معانا وولادنا اتحملوا كثير».

زوجتي بكت «تعبها مراحش هدر»

وعن طريقة تلقيه الخبر، قال: «زوجتي كانت بتسمع مؤتمر الوزير وفوجئت باتصال تليفوني منها وأنا في العيادة بتعيط وتقولي بنتنا من الأوائل فسجدت شكرا وحمدا لله وعرفت ان تعبها مراحش هدر».

كما عبرت والدتها «سوسن كحيلو»، مخرجة بالقناة السادسة بالتليفزيون المصري، عن سعادتها بتفوق ابنتها، مشيرة إلى أنها كانت تدعهما نفسيا ومعنويا، مؤكدة أن أي مجموع سيكون مرضيا في ظل العام الاستثنائي الذي يمر به العالم كله: «قولتلها توكلي على ربنا وبإذن الله مش هيضيع تعب حد».

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة في المؤتمر الصحفي الذي يقام الآن بمقر وزارة التربية والتعليم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث رصد المؤتمر مخرجات التعلم في النظام الجديد.

ووفقا لإعلان وزير التربية والتعليم، حصلت الطالبة آيه محمد علي سليمان حمودة، من كفر الشيخ، على المركز الثالث بمجموع 402 درجة من 410 درجة، ولم يحصل طالب على الدرجة النهائية، مشسرا إلى نسبة النجاح لم تتعد الـ74% موضحا ان التنسيق هذا العام سينخفض بشكل كبير وفقا لأعداد الكليات الموجودة.