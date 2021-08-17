كشف غموض العثور على جثة سائق «توك توك» بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من بعض الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص بأحد الطرق الداعمة للطريق الدائري بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة سائق «توك توك» – مقيم بدائرة القسمن وبها إصابات عبارة عن «جرح بالرقبة»، وبسؤال شقيقه «عامل – مقيم بذات العنوان» قرر بخروج شقيقه المتوفي للعمل على مركبة «التوك توك» ملكه وعدم عودته، ولم يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد مرتكب الواقعة «عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وكذا ضبط مركبة «التوك توك» المستولى عليه وتبين قيامه بتغيير معالم المركبة، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة المركبة للعمل عليها.

طعنة من الخلف

وأضاف المتهم أنه في سبيل ذلك قام بتجهيز سلاح أبيض «كتر» وتوجه لمنطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم واستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم، وأثناء السير غافله وتعدى عليه بواسطة السلاح الأبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

أمكن التوصل إلى شاهد رؤيه شاهد المجنى عليه مُلقى بجوار المركبة وأخبره المتهم بأن المجنى عليه صدمته إحدى السيارات، وقام بحمله وإدخاله للمركبة، ثم قام بإلقاء المجنى عليه بالطريق عقب ذلك، وتعرف الشاهد على المتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.