الثالث مكرر «علمي علوم»: أسرتي أصيبت بكورونا.. وكنت مرعوبا قبل الامتحانات

قال محمد أمين، الثالث مكرر في شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، إنه علم بنتيجة الثانوية العامة الخاصة به من المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، موضحًا: «شوفت صورتي في التليفزيون، أنا اشتغلت وزي ما تيجي».

وأضاف «أمين»، خلال بث مباشر لـ«الوطن»، أنه كان يذاكر دروسه أولا بأول في بداية العام، وفي نهاية العام، كان يذاكر 8 ساعات يوميا، مشيرا إلى أنه أصيب بفيروس كورونا في شهر نوفمبر، واستمر المرض لمدة أسبوعين، ثم استأنف المذاكرة، لكن في شهر رمضان اجتاحت كورونا أفراد الأسرة.

الثالث مكرر شعبة علمي علوم: « كنت ببقى مرعوب قبل الامتحانات»

وتابع الثالث مكرر في شعبة علمي علوم بالثانوية العامة: «كنت ببقى مرعوب قبل الامتحانات، وماما كانت بتطمني»، مشيرًا إلى أن المدرسين بذلوا جهودا كبيرة معه.

وأشار، إلى أن والده يعمل طبيبا، ودعمه في الالتحاق بشعبة علمي علوم، بعد أن كان يرغب في الالتحاق بشعبة علمي الرياضة، كما وجه الشكر لأصدقائه بعدما ساندوه ودعموه طوال العام: «ملحقتش أرد عليهم كلهم بعد النتيجة بس هرد»، لافتًا أنه يمارس لعبة السباحة: «لكن وقفت اللعب وصعب الواحد يوفق بين التعليم والرياضة».

والدة الثالث مكرر علمي علوم: «فرحة سماع أسمه في المؤتمر أحسن من التليفون»

بدورها قالت والدته، إنها علمت بالنتيجة من المؤتمر الصحفي، وكان الأمر مفاجئا بشكل كبير لها: «المفاجأة كانت حلوة، وكويس إنهم مقالوش قبل كده، والفرحة دي أحسن من التليفون».

وتابعت: «والده مش موجود لأنه مشغول في عمله كطبيب، ولو توقعنا النجاح ده مكناش نسيبه يروح شغله، وإن شاء الله نفرح معاه لايف.. اعتزلت الحياة كلها في آخر شهر، وقعدت معاه ومكنتش بسيبه خالص، وساعات كان بيقولي اقعدي معايا قبل ما أنام بسبب التوتر اللي كان فيه».

ووجهت نصيحة هامة للأمهات، قائلة: «مش تذاكري لابنك، خليه يعتمد على نفسه، عشان لما يكبر ويبدأ يذاكر لوحده مش هيتعبك».

أما مديرة الإدارة التعليمية بالمحافظة، فهنأت الطالب على تفوقه: «ما شاء الله عليه، وربنا يجعله ثمرة، وأنا حسيت الفرحة دي من 3 سنين في ابني، ويدرس في كلية الطب حاليا بس كان جايب 97.8%.. النجاح أجمل فرحة في الدنيا».