وزير التعليم: «مفيش تاني حاجة اسمها غش ولا تسريب ولا دروس خصوصية»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه في العام المقبل في الشهادة الثانوية العامة، سنتعامل بأساليب مختلفة، تقضي تمامًا على الأمراض الموجودة، فهناك أمراض مثل الغش والتسريب، وسيتم بترها تمامًا، «كل دي أفكار عفا عليها الزمن، مفيش حاجة اسمها غش ولا تسريب، ولا دروس خصوصية».

محطة التطوير بالمناهج وصلت الصف الرابع الابتدائي

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أننا بدأنا تطوير المناهج من كي جي 1، «أي حد دلوقتي عنده حد في كي جي 1 وحتى الصف الثالث الابتدائي يدرك تمامًا أن هناك مناهج جديدة، محطة التطوير في المناهج وصلت حتى الصف الرابع الابتدائي».

حاولنا إنقاذ دفعة الثانوية العامة العام الجاري

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أننا لا نستطيع تغيير منظومة التعليم من حيث الكتب في الثانوية العامة، إلا عندما يصل لها قطار التطوير، لكن نحاول إنقاذ الأجيال التي لم تتلق التعليم الجديد، «بدل ما تفقد القدرة على التفكير، كانوا يتقبلون الفرحة غير الحقيقية، بنمر ودرجات غير حقيقية، وقولنا ده كتير جدًا».

ظاهرة الغش تعكس المرض الذي يحدث في المجتمع

وأردف أن ظاهرة الغش تعكس المرض الذي يحدث في المجتمع، إذ تتم من أجل الحصول على مجموع بأي طريقة وبأي ثمن، «إحنا بعد كده في السنوات المقبلة مش هنعاقب اللي بيغش، إحنا هنمنع الغش تمامًا، ودي من ضمن الدروس المستفادة من امتحانات الثانوية العامة التي جرت العام الجاري».