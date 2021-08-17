الثالث مكرر «علمي رياضة»: أحلم بمنحة في جامعة العاصمة الجديدة

أكد الطالب «عمر أحمد عبد الرازق التهامي»، الحاصل على المركز الثالث مكرر، علمي رياضة، بالشهادة الثانوية العامة 2021، من مدرسة عمار بن ياسر الثانوية بنين، ابن مينة العبور بمحافظة القليوبية، أنه يحلم بالإلتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات، التي يفضلها عن كلية الهندسة، لعشقة للحاسب الألي وعلوم الكمبيوتر والبرمجة.

وأضاف الطالب الحاصل على المركز الثالث علمي رياضة أنه يحلم بالحصول على منحة من الجامعة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناشداً مسئولي الجامعة توفير إحدى المنح المجانية له بالجامعة التكنولوجية.

وتابع «عمر»، الثالث مكرر رياضة في نتيجة الثانوية العامة، في بث مباشر على موقع «الوطن»، من منزل أسرته بمدينة العبور، أنه كان يذاكر على فترات متفاوتة، من 4 ساعات في بداية الدراسة، حتي 12 ساعة في الأيام الأخيرة قبل الامتحانات.

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الثالث مكرر رياضة: «أعشق علوم الحاسبات»

وأوضح ثالث الجمهورية علمي رياضة في نتيجة الثانوية العامة، انه يحب دراسة الحاسب الآلي، ويحلم بامتلاك شركة في مجال الحاسبات والمعلومات، مشيراً إلى أنه اعتمد على الدروس الخصوصية لفترة من الفترات في كل المواد، ولكن في نهاية العام الدراسي، ركز في بعض المواد المهمة، مشيراً إلى أنه لم يتوقع أن يكون من أوائل الجمهورية، حيث فوجئ بصورته واسمه في التلفزيون، أثناء متابعته مؤتمر وزير التربية والتعليم، الكتور طارق شوقي، لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

وأكد «عمر» أنه يثمن خطوات الوزارة في الثانوية العامة الجديدة، مؤكداً أن نظام الفهم أحسن من نظام الحفظ، وهو ماظهر في المجاميع المعلنة، مؤكداً أن النجاح والتفوق ليس ضربة حظ، وإنما نتيجة تعب وجهد، موجهاً الشكر لوالديه على تشجيعهما له ووقوفهما بجانبه، حتى تفوق في الثانوية العامة، مؤكداً أن الفضل الأول لله، ثم أسرته التي وقفت بجانبه.

والدة الرابع مكرر رياضة: «فوجئت بابني ضمن الأوائل»

وقالت والدة «عمر»، وتُدعى «مرفت إسماعيل»، مدرسة، إنها فوجئت بوجود ابنها ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوي الجمهورية، مشيرةً إلى أنه كان يواصل الليل بالنهار من أجل التفوق والنجاح، وكلل الله جهوده بالنجاح.

وأضافت أنها كانت ترغب في أن يلتحق ابنها بكلية الهندسة، ولكنه يرغب دخول كلية الحاسبات والمعلومات، مشيرةً إلى أن الأسرة وفرت له كل سبل النجاح والمساندة، وستقف بجواره حتى يحقق حلمه.