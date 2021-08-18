النيابة تصرح بدفن عامل شنق نفسه داخل صيدلية بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، الثلاثاء، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز المحلة، بالتصريح بدفن جثة عامل أقدم على التخلص من حياته بالانتحار شنقاً، بواسطة حبل مثبت بسقف الصيدلية التي يعمل بها، وذلك عقب عرضه على الطب الشرعي، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

النيابة تصرح بدفن جثة عامل انتحر داخل صيدلية بالمحلة الكبرى

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز طنطا، يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة «السرجاني»، بعثورهم على جثة عامل في إحدى الصيدليات بالقرية مشنوقاً بحبل داخل الصيدلية، يتدلى من سقفها.

انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، تحت إشراف الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى، وضباط البحث الجنائي، وبالمعاينة تم العثور على جثة العامل ويُدعى «إبراهيم م.»، 34 سنة، مربوطاً بحبل يتدلي من سقف الصيدلية، وتم استدعاء مفتش الصحة الذي أكد وفاته.

تفاصيل انتحار العامل بسبب أزمة نفسيه أثناء عمله

كما أوصى مدير المباحث الجنائية، اللواء ياسر عبد الحميد، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، لكشف غموض الواقعة .

وكشفت تحريات مباحث مركز المحلة الكبرى عن أن المتوفى أقدم على الانتحار لوجود خلافات أسرية كبيرة عانى منها في الفترة الأخيرة، وأكد عدد من أقاربه ذلك، وأنه أقدم على إنهاء حياته شنقاً، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.