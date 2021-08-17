مطار شرم الشيخ يستقبل 124 سائحا أرمينيا

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الثلاثاء، أول طائرة سياحية قادمة من يرفين بدولة أرمينيا، وتابعة للخطوط الجوية الأرمينية، وعلى متنها 124 سائحاً، جرى استقبالهم وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح له قبل قليل، إن فريق العلاقات العامة بالمطار قام باستقبال السائحين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، لسرعة إنهاء إجراءات الوصول.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بمطار شرم الشيخ

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقاً للاشتراطات التي حددتها وزارة الطيران المدني، ووزارة الصحة، ومنظمات الطيران الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية والحد من فيروس كورونا.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جرى التشديد على تقديم نتيجة اختبار (PCR) سلبي من قبل الوافدين للمحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبع داخل المطار، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، إضافة إلى تعقيم وتطهير المطار كل 3 ساعات، وتطهير أماكن نقل الحقائب بعد كل استخدام.

وصول 4014 سائحاً روسياً إلى شرم الشيخ خلال أسبوع

وأشار «فودة» إلى أن السياحة الروسية ساهمت في ارتفاع نسبة الإشغالات الفندقية، حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولي 4014 سائحاً روسياً خلال أسبوع، منذ عودة السياحة الروسية إلى المقاصد المصرية، بعد توقف استمر لنحو 6 سنوات.

وقال محافظ جنوب سيناء إن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل على مدار أسبوع، 9 رحلات سياحية جوية قادمة من موسكو، بينها 6 رحلات تابعة للخطوط الجوية الروسية، و3 رحلات جوية تابعة لشركة مصر للطيران.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد السائحين الوافدين على متن هذه الرحلات بلغ 4014 سائحاً، بواقع 517 سائحاً على متن الرحلة الجوية الأولى، التابعة للخطوط الجوية الروسية، و297 سائحاً على متن الرحلة الجوية التابعة لمصر للطيران، و518 سائحاً على متن الرحلة الثانية التابعة للخطوط الروسية.

وأضاف «فودة»، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن الرحلة الثانية التابعة لمصر للطيران كان على متنها 298 سائحاً، بالإضافة إلى 520 سائحاً على متن الرحلة الجوية الثالثة، التابعة للخطوط الروسية، و527 سائحاً على متن الرحلة الرابعة التابعة للخطوط الروسية، و295 سائحاً على متن الرحلة الثالثة التابعة لمصر للطيران، و520 سائحاً على متن الرحلة الخامسة التابعة للخطوط الروسية، و522 سائحاً على متن الرحلة السادسة التابعة للخطوط الروسية.

تسيير 15 رحلة روسية في الأسبوع

وتوقع المحافظ زيادة هذه الأعداد خلال الفترة المقبلة إلى أربعة أضعاف، أي ما يقرب من 15 ألف سائح في الأسبوع، خاصةً عقب سماح الاتحاد الروسي بزيادة عدد الرحلات المنتظمة من روسيا إلى المنتجعات المصرية، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجاري، من 5 إلى 15 رحلة في الأسبوع، مما سيكون له تأثير إيجابي على القطاع السياحي بشكل عام.